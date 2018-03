Kim Kardashian West este o vedetă americană, născută pe 21 octombrie 1980. Kim Kardashian a ajuns în atenția publicului drept prietenă și stilistă a lui Paris Hilton.

Mai târziu, ea a devenit celebră în urma unui reality show televizat care a debutat în 2007, ”Keeping up with the Kardashians”, iar succesul show-ului a adus și pe micul ecran de peste Ocean și alte show-uri în care au fost incluse surorile ei.

Viața personală a lui Kim Kardashian și a surorilor ei a devenit unul de mare interes printre americani și nu numai, iar vedeta s-a îmbogățit, practic, peste noapte.

Kim Kardashian s-a căsătorit în 2014 cu rapperul american Kanye West, iar cei doi au împreună doi copii, North , o fetiță de 4 ani, și Saint, un băiețel de un an. Între timp, ei urmează să devină părinți pentru a treia oară, printr-o mamă surogat.