Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche lui Călin Donca în timp ce își luau rămas-bun de la Survivor: „Hai, domnule, aici…”

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche lui Călin Donca în timp ce își luau rămas-bun de la Survivor. După ce afaceristul a fost forțat să abandoneze show-ul din cauza unei accidentări serioase, o ultimă interacțiune cu rivalul său din echipa Faimoșilor a scos la iveală antipatia care a măcinat relația lor pe tot parcursul competiției de la Antena 1. Iată ce s-a întâmplat în ultima ediție a reality show-ului!

O despărțire neașteptată la Survivor a scos la iveală tensiuni nerezolvate între doi concurenți din acest sezon al emisiunii. După ce un accident grav l-a scos din joc pe Călin Donca, momentul plecării sale a fost marcat de o replică acidă din partea lui Marian Godină.

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche lui Călin Donca în timp ce își luau rămas-bun de la Survivor

Ediția cu numărul 15 a emisiunii Survivor de la Antena 1, difuzată pe data de 8 februarie, a marcat un moment tensionat pentru echipa Faimoșilor. Seara a venit cu o veste proastă, mai ales că doi concurenți au părăsit Republica Dominicană. Dacă Niky Salman a pierdut la proba eliminatorie, pentru Călin Donca drumul s-a oprit forțat din cauza problemelor de sănătate.

Afaceristul a ajuns pe mâna doctorilor din emisiune după ce a căzut dintr-un copac, accidentarea fiind una destul de serioasă în cazul lui. Deși a stat internat o perioadă de timp în competiție, verdictul specialiștilor a fost unul clar. Medicii au transmis că starea lui de sănătate nu îi mai permite să intre pe traseu.

Astfel, el a revenit în fața colegilor doar pentru a-și lua rămas-bun, fiind descalificat din motive de sănătate.

„Am vrut să aduc hrană într-un mod mai puțin firesc, după celelalte metode (crab, pește). Am urcat în cocotier, legat la picioare. A funcționat bine tehnica și am urcat pe cocotieri în interiorul junglei. Mi s-a desfăcut sfoara de la picioare și gravitația a făcut restul.

Le doresc mult succes colegilor noi. Văd că au slăbit cu toții câte puțin. Indiferent cât stați, după ce ieșiți o să vă pară rău. Lui Aris, preferatul meu, îi dau o responsabilitate: colierul pe care îl ai la gât îți rămâne ție, e al tău. I-am adus lingura lui Yasmin, „împărțitoarea”, cu care ne dădea mâncarea. Este pentru Naba, persoana care cred că ar vrea Yasmin să o aibă”, a povestit omul de afaceri în emisiune.

Momentul despărțirii a scos la iveală vechile conflicte dintre Călin Donca și Marian Godină. Polițistul, cunoscut pentru faptul că nu îl avea deloc la suflet pe colegul său din emisiune, a rămas inițial pe bancă, ignorând plecarea acestuia. Totuși, afaceristul l-a chemat la el pentru un ultim salut.

Deși părea vizibil incomodat de situație, Marian Godină s-a ridicat în cele din urmă să îl salute. În secunda în care s-au apropiat, polițistul i-a spus ceva încet, aproape de ureche.

Călin Donca: Hai, domnule, aici!

Marian Godină: Chiar ne luăm în brațe?!

Călin Donca: Hai, lasă, lasă!

Ce a spus polițistul după plecarea din competiție a afaceristului

Marian Godină a vorbit deschis imediat după ce Călin Donca a părăsit competiția Survivor de la Antena 1. Polițistul a demonstrat că gestul amical de mai devreme nu i-a schimbat deloc părerea despre afacerist.

Deși s-au salutat călduros la plecare, el a recunoscut ulterior că omul de afaceri îi este foarte antipatic.

Adi Vasile, prezentatorul Survivor: Marian, ce înseamnă pentru tine plecarea lui Călin din competiție?

Marian Godină: Tocmai am trăit povestea milionarului de succes, care, trezindu-se pe o insulă fără bani, nu și-a putut cumpăra medicamente contra limbricilor, l-a mâncat în c*r și s-a urcat în cocotier, de unde a căzut și a plecat acasă, unde are treburile pe care eu unul le știu. Ceilalți, se pare că nu.

