  MENIU  
Home > Vedete > Actorii protestează în stradă, după ce Ministerul Culturii le-a cerut să își ponteze opt ore de muncă pe zi. Silviu Biriș se alătură: „Deranjăm”

Actorii protestează în stradă, după ce Ministerul Culturii le-a cerut să își ponteze opt ore de muncă pe zi. Silviu Biriș se alătură: „Deranjăm”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Actorii de la Teatrul Național București vor protesta pașnic pe 10 februarie 2026, nemulțumiți de obligativitatea raportării zilnice a activității. Ei susțin că măsura ucide creativitatea și transformă arta în muncă de birou.

Actorii protestează după ce li s-a cerut să își ponteze ziua de muncă

Actorii români se pregătesc să protesteze împotriva unei decizii care le-ar putea schimba radical viața profesională. Noua directivă a Ministerului Culturii, ce impune raportarea zilnică a activităților desfășurate în timpul celor opt ore de muncă, a stârnit o revoltă generală în rândul artiștilor. Pentru ei, această măsură echivalează cu o piedică în calea creativității.

Pe 10 februarie 2026, la ora 14.30, actorii Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, alături de echipele tehnice și de producție, vor organiza un protest pașnic în fața instituției.

Circulara nr. 766/03.02.2026, emisă de Curtea de Conturi, îi obligă pe artiști să documenteze în detaliu activitățile zilnice, într-un format riguros. Aceștia consideră că munca lor nu poate fi măsurată în intervale fixe de timp, fiind o activitate ce implică emoție, inspirație și ore nenumărate de pregătire.

Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Recomandarea zilei

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice»”, afirmă actorii în mesajul public transmis.

„Munca artistului nu poate fi normată în opt ore pe zi. Este un proces continuu, șase zile pe săptămână, timp de zece luni pe an”, explică aceștia.

Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Recomandarea zilei

Protestul își propune să atragă atenția asupra pericolului ca această măsură să fie implementată în toate teatrele din țară.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie în București: „Nu se mai putea”

Citește și: Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche lui Călin Donca în timp ce își luau rămas-bun de la Survivor: „Hai, domnule, aici…”

Silviu Biriș se alătură protestului

Actorul Silviu Biriș a confirmat că se va alătura protestului.

„De luni de zile angajații din cultură cer respect, cer concursuri corecte, cer predictibilitate. Ultima măsură propusă de Ministerul Culturii este de-a dreptul jignitoare pentru angajații instituțiilor de spectacole”, a declarat el pentru Click.

Biriș a subliniat că această regulă pleacă de la o presupunere greșită: aceea că artiștii nu își merită salariile și că nu muncesc suficient.

Citește și: Andreea Bănică dă de pământ cu influencerițele din România: „Au niște aere și sunt multe fraiere care le cred”

Citește și: Gabriela Firea, apariție de excepție la botezul nepoatei sale. Mirela Vaida a cântat toată seara: „O știut pe Gabi de mulți ani”

El a oferit detalii despre realitățile din spatele cortinei: „Au fost ani în care intram în teatru la ora 08.00 dimineața și ieșeam la ora 22.00 noaptea. Repetam în subsoluri fără aerisire și lumină naturală. Pe salarii de mizerie. Acum, că avem în sfârșit un salariu decent și contracte stabile, deranjăm”.

Silviu Biriș a mai adăugat că bugetul dedicat culturii este deja printre cele mai mici din România, iar măsurile de austeritate afectează direct calitatea actului artistic.

„Aveam trei săli și scoteam șase premiere pe an. Acum avem cinci săli, dar repetăm doar două spectacole. Iar cel mai grav este că vor să ne arate ca neeficienți, în condițiile în care Teatrul Național București aduce zilnic încasări de mii de euro”, a continuat actorul.

Artiștii subliniază că această inițiativă ar putea avea un impact devastator asupra creativității și sănătății lor mentale.

„Artistul muncește o lună, două, un an, la foc continuu. Apoi poate să intervină o perioadă de colaps, de epuizare fizică, lipsă de inspirație. Lucrăm cu sufletele. Acesta este motivul pentru care mulți artiști mor de tineri sau foarte săraci. Pentru ei, publicul și arta sunt totul”, a precizat Silviu Biriș.

Protestul nu este doar despre condițiile de muncă, ci și despre respectul față de cultură și față de eforturile neobosite ale celor care fac ca spectacolele să prindă viață. Artiștii speră ca vocile lor să fie auzite și ca această măsură controversată să fie abandonată.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Fanatik
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Citește și...
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe stradă cu...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Romanița Iovan, traumatizată după atacul din Primăverii. Ce gest a început să facă fostul model
Actorul Michele Placido, celebrul comisar Corrado Cattani din "Caracatița", greu de recunoscut la 79 de ani. De ce s-a despărțit de a doua soție, Federica Luna Vincenti, mai tânără cu 37 de ani
Actorul Gerardo Taracena, cunoscut pentru rolul din filmul lui Mel Gibson, "Apocalypto", a murit la 55 de ani
Actorul Demond Wilson a murit la 79 de ani
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Cum se simte selecționerul României: „Se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical”
Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar. Cum se simte selecționerul României: „Se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical”
Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea
Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Of, nu și ei! Din păcate, e adevărat! Iubita noastră artistă și managerul ei s-au despărțit în pragul nunții!: „Nu e nicio strategie de marketing”
Of, nu și ei! Din păcate, e adevărat! Iubita noastră artistă și managerul ei s-au despărțit în pragul nunții!: „Nu e nicio strategie de marketing”
Elle
Mădălina Ghenea, mesaj după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare. Actrița a tras un semnal de alarmă important: „Folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca”
Mădălina Ghenea, mesaj după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare. Actrița a tras un semnal de alarmă important: „Folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca”
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” Foto
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” Foto
DailyBusiness.ro
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
A1.ro
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”
Ioana, soția lui Gabi Tamaș, gestionează banii familiei. Concurentul de la Survivor nu îi spune când dă bani cu împrumut: „Nu știe. Sunt mai multe conturi”
Adevăratul motiv pentru care Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie în București: „Nu se mai putea”
Adevăratul motiv pentru care Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie în București: „Nu se mai putea”
Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Persoanelor de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele”
Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Persoanelor de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele”
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche lui Călin Donca în timp ce își luau rămas-bun de la Survivor: „Hai, domnule, aici...”
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche lui Călin Donca în timp ce își luau rămas-bun de la Survivor: „Hai, domnule, aici...”
Observator News
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de dr. Monica Pop: „Am șase intervenții chirurgicale și probabil că va mai urma una”
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de dr. Monica Pop: „Am șase intervenții chirurgicale și probabil că va mai urma una”
STUDIU. Indicele de masă corporală (IMC), criteriu al longevității. Surplusul de greutate, asociat cu mai multe boli cronice
STUDIU. Indicele de masă corporală (IMC), criteriu al longevității. Surplusul de greutate, asociat cu mai multe boli cronice
INSP, semnal de alarmă: 37% din toate cazurile noi de cancer ar fi putut fi prevenite
INSP, semnal de alarmă: 37% din toate cazurile noi de cancer ar fi putut fi prevenite
Vitaminele care pot reduce riscul de hipertensiune la vârste înaintate
Vitaminele care pot reduce riscul de hipertensiune la vârste înaintate
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Ana Paula Arósio la 50 de ani. Viața plină de tragedii și mister a „Giulianei” din „Terra Nostra”, serialul care revine astăzi la TV
Ana Paula Arósio la 50 de ani. Viața plină de tragedii și mister a „Giulianei” din „Terra Nostra”, serialul care revine astăzi la TV
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton