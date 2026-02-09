Actorii protestează în stradă, după ce Ministerul Culturii le-a cerut să își ponteze opt ore de muncă pe zi. Silviu Biriș se alătură: „Deranjăm”

Actorii de la Teatrul Național București vor protesta pașnic pe 10 februarie 2026, nemulțumiți de obligativitatea raportării zilnice a activității. Ei susțin că măsura ucide creativitatea și transformă arta în muncă de birou.

Actorii protestează după ce li s-a cerut să își ponteze ziua de muncă

Actorii români se pregătesc să protesteze împotriva unei decizii care le-ar putea schimba radical viața profesională. Noua directivă a Ministerului Culturii, ce impune raportarea zilnică a activităților desfășurate în timpul celor opt ore de muncă, a stârnit o revoltă generală în rândul artiștilor. Pentru ei, această măsură echivalează cu o piedică în calea creativității.

Pe 10 februarie 2026, la ora 14.30, actorii Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, alături de echipele tehnice și de producție, vor organiza un protest pașnic în fața instituției.

Circulara nr. 766/03.02.2026, emisă de Curtea de Conturi, îi obligă pe artiști să documenteze în detaliu activitățile zilnice, într-un format riguros. Aceștia consideră că munca lor nu poate fi măsurată în intervale fixe de timp, fiind o activitate ce implică emoție, inspirație și ore nenumărate de pregătire.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice»”, afirmă actorii în mesajul public transmis.

„Munca artistului nu poate fi normată în opt ore pe zi. Este un proces continuu, șase zile pe săptămână, timp de zece luni pe an”, explică aceștia.

Protestul își propune să atragă atenția asupra pericolului ca această măsură să fie implementată în toate teatrele din țară.

Silviu Biriș se alătură protestului

Actorul Silviu Biriș a confirmat că se va alătura protestului.

„De luni de zile angajații din cultură cer respect, cer concursuri corecte, cer predictibilitate. Ultima măsură propusă de Ministerul Culturii este de-a dreptul jignitoare pentru angajații instituțiilor de spectacole”, a declarat el pentru Click.

Biriș a subliniat că această regulă pleacă de la o presupunere greșită: aceea că artiștii nu își merită salariile și că nu muncesc suficient.

El a oferit detalii despre realitățile din spatele cortinei: „Au fost ani în care intram în teatru la ora 08.00 dimineața și ieșeam la ora 22.00 noaptea. Repetam în subsoluri fără aerisire și lumină naturală. Pe salarii de mizerie. Acum, că avem în sfârșit un salariu decent și contracte stabile, deranjăm”.

Silviu Biriș a mai adăugat că bugetul dedicat culturii este deja printre cele mai mici din România, iar măsurile de austeritate afectează direct calitatea actului artistic.

„Aveam trei săli și scoteam șase premiere pe an. Acum avem cinci săli, dar repetăm doar două spectacole. Iar cel mai grav este că vor să ne arate ca neeficienți, în condițiile în care Teatrul Național București aduce zilnic încasări de mii de euro”, a continuat actorul.

Artiștii subliniază că această inițiativă ar putea avea un impact devastator asupra creativității și sănătății lor mentale.

„Artistul muncește o lună, două, un an, la foc continuu. Apoi poate să intervină o perioadă de colaps, de epuizare fizică, lipsă de inspirație. Lucrăm cu sufletele. Acesta este motivul pentru care mulți artiști mor de tineri sau foarte săraci. Pentru ei, publicul și arta sunt totul”, a precizat Silviu Biriș.

Protestul nu este doar despre condițiile de muncă, ci și despre respectul față de cultură și față de eforturile neobosite ale celor care fac ca spectacolele să prindă viață. Artiștii speră ca vocile lor să fie auzite și ca această măsură controversată să fie abandonată.

