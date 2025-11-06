Trăiește aventura savanei africane acasă, cu noua colecție pentru copii SANDLÖPARE de la IKEA

Pentru mulți dintre părinții de astăzi, unul dintre cele mai captivante momente ale copilăriei a fost descoperirea savanei africane, văzută prin ochii personajelor preferate din filme sau desene animate. Animalele sălbatice și întinderile nesfârșite de ierburi aurii au trezit în noi curiozitatea, dorința de explorare și atracția necunoscutului. Astăzi, cei mici pot trăi acea aventură reinterpretată, chiar acasă, odată cu lansarea noii colecții SANDLÖPARE, semnată IKEA. Inspirată de peisajele, animalele și spiritul Africii, colecția face ca joaca de zi cu zi să fie o experiență extraordinară. Vei putea transforma cu ușurință camera copilului tău într-o adevărată savană, în care covoarele se preschimbă în șerpi, taburetele în zebre, în timp ce salteaua matlasată și cutiile de depozitare devin elemente perfecte pentru un camping, imaginat sub cerul liber.

Dezvoltată în parteneriat cu centrul suedez pentru conservarea faunei sălbatice Nordens Ark, colecția SANDLÖPARE a fost creată nu doar pentru joacă, ci și ca o introducere distractivă în lumea speciilor pe cale de dispariție și un îndemn de a le proteja. Prin povești și jocuri de rol, copiii pot explora, învăța și descoperi cum să aibă grijă de natură, de animale și de planetă.

Unul dintre cele mai frumoase aspecte ale acestei colecții este faptul că, dincolo de joacă, există și un impact pozitiv real. În România, pentru fiecare jucărie de pluș vândută până la data de 30 noiembrie, IKEA donează 5 lei pentru a sprijini programele WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură), parte a WWF, cea mai mare organizație de conservare a faunei sălbatice la nivel global. Mica girafă de pluș pe care astăzi copilul tău o ia în brațe la culcare va contribui mâine la protejarea girafelor adevărate.

Colecția cuprinde 29 de articole atent concepute, de la cutii de depozitare până la textile moi și jucării de pluș irezistibil de pufoase. Un alt aspect important al colecției este faptul că fiecare jucărie de pluș este realizată în întregime din materiale reciclate*. În plus, acestea sunt create pentru a rezista în fața celor mai intense provocări din viața de zi cu zi. Fiindcă vor fi, fără îndoială, mestecate și îmbrățișate la nesfârșit, sau chiar târâte prin noroi, toate jucăriile trec printr-un proces riguros de testare înainte de a ajunge în magazine.

Mai mult timp în familie, mai multă joacă și momente pline de bucurie

Potrivit raportului IKEA Play 2024, doar 51% dintre copii simt că au suficient timp pentru joacă, iar mai mult de jumătate dintre părinți spun că și-ar dori să petreacă mai mult timp jucându-se cu cei mici. Aici intervine magia colecției SANDLÖPARE. Ea devine o resursă pentru zile distractive, o fereastră către lumea fantastică a poveștilor și o punte de conectare autentică între copii și părinți. Va transforma serile obișnuite și lipsite de energie în aventuri spectaculoase: sufrageria se va preschimba într-o vizuină de leu, iar rutina dinainte de culcare va putea include, de ce nu, un safari sub stele.

Prin joacă, copiii cresc, visează și se conectează, sprijiniți de familie. Cu SANDLÖPARE, fiecare pernă, fiecare jucărie, fiecare colț de joacă este o ocazie de a lăsa deoparte monotonia sau agenda încărcată și de a câștiga ceva extrem de valoros: timp petrecut împreună. Fie că este vorba de cinci minute înainte de cină sau de o zi întreagă petrecută într-un safari amenajat în sufragerie, acestea sunt momentele pe care copiii le țin minte – și la fel și părinții. Colecția SANDLÖPARE contribuie la construirea acestor amintiri, proiectând o lume plină de aventură și imaginație.

Descoperă colecția pentru copii SANDLÖPARE, disponibilă acum în magazinele IKEA din București și Timișoara, precum și online!

*Cu excepția cimpanzeilor, care sunt realizați în proporție de 99,84% din materiale reciclate, din cauza componentelor mici de tip Velcro de pe mâini.

