Andrew Tate, mesaj după ce a fost arestat în Miami. Ce a transmis de după gratii 

„Dacă aș fi fost cu adevărat un prădător sexual, precum membrii bandelor de racolare, Prințul Andrew, prezentatorii BBC sau Lordul Mandelson (…), poliția britanică nu m-ar fi vânat în toată lumea. M-ar fi protejat”, a scris acesta pe X.
Cei doi frați au negat mereu orice implicare în dosarele în care sunt acuzații, iar avocații lor au contestat toate măsurile luate împotriva lor.
Instanța americană urmează să decidă dacă o extrădare formulată de autoritățile britanice poate fi pusă în aplicare.
Ce gest a făcut când a fost arestat
Imagini apărute în mediul online îl arată pe Andrew Tate în timp ce încearcă să îi dea telefonul mobil unuia dintre bodyguarzii săi. În acel moment, telefonul îi scapă din mână. Până acum, nu se știe dacă dispozitivul a fost ridicat de autorități după intervenție.
Potrivit imaginilor publicate online și presei internaționale, Andrew Tate era escortat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să îi înmâneze telefonul bodyguardului său, însă l-a scăpat pe jos.
Noile acuzații aduse fraților Tate
Procurorii britanici au anunțat noi acuzații împotriva lui Andrew Tate. Acesta este acuzat de șapte fapte de viol, precum și de infracțiuni legate de trafic sexual și distribuirea unor imagini indecente cu un minor.
Și Tristan Tate este vizat de noi acuzații. Procurorii îl acuză de două fapte de viol și de trei infracțiuni privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.
Înainte de aceste noi acuzații, Andrew Tate era deja cercetat pentru alte 10 infracțiuni, printre care trei acuzații de viol, patru de vătămare corporală, două de trafic de persoane și o acuzație privind controlarea prostituției pentru obținerea de beneficii financiare.