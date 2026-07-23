Daniela Nane, dezvăluiri după despărțirea de Octavian Ene. Cum se simte actrița: „Nu simt nicio lipsă”

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Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit, după o relație de mai bine de un an. Despărțirea lor a fost la fel de discretă ca și relație. Actrița a vorbit acum, la jumătate de an de la ruptură, despre cum se simte în statutul de femeie singură și fără obligații.

Daniela Nane se simte excelent după despărțirea de iubit

Actrița a vorbit deschis despre cum arată viața ei și cum s-a schimbat felul în care privește iubirea. Daniela Nane nu mai simte nevoia unei noi relații, ci preferă să se concentreze pe ea și pe pasiunile sale.

Ea și Octavian Ene au fost împreună mai bine de un an, însă au decis să se despartă în urmă cu șase luni. Despărțirea a fost una discretă și niciunul dintre cei doi nu au dorit să comenteze prea mult subiectul, spunând că au rămas în relații bune.

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„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viața personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund”, declara Octavian Ene, în urmă cu ceva timp.

Daniela Nane nu se mai gândește la relații și acum este într-o perioadă în care preferă să se concentreze pe propria persoană.

„Eu sunt împăcată din acest punct de vedere, nu mă preocupă o relație de cuplu. Am trăit situații atât de frumoase în viața mea, iar sufletul meu e vesel și recunoscător. Am o viață plină și frumoasă și nu simt nicio lipsă.

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Relaționez relaxat cu toată lumea, privind oamenii drept în ochi. Acolo poți să citești tot ce au în suflet. Și astfel te poți conecta la nivel subtil, sufletesc și poți trăi autentic. Orice altă alternativă e pierdere de timp”, a declarat Daniela Nane, potrivit viva.ro.

Cum arată viața actriței

Actrița a povestit că îi place să citească, să se bucure de timpul liber, să meargă la balet și să înoate, dar și să danseze și să se uite la filme.

„Îmi place să citesc la umbră, în natură. Îmi place mult să înot, de preferat nu în piscină. Îmi place să dansez, și asta fac uneori și acasă. Îmi place să mă uit la filme și să merg la spectacole de teatru, operă, balet, la concerte”, a mai declarat Daniela Nane.

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