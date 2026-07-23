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Andreea Popescu și fosta soacră, schimb de replici. Ce i-a spus mama lui Rareș Cojoc influenceriței: „Am găsit soluția”

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Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu câteva luni, însă au rămas în relații bune de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. În plus, influencerița are o relație bună și cu fosta ei soacră. Acum, cele două au avut un schimb de replici pe Instagram. Iată ce și-au spus ele. 

Andreea Popescu și fosta soacră, schimb de replici pe Instagram

Andreea Popescu a rămas în relații bune cu foști socrii și mereu a vorbit în termeni buni despre aceștia. Influencerița și-a arătat mereu aprecierea față de cei doi. Cu toate că a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea nu a întrerupt legătura cu părinți acestuia.

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Vedeta și-a dus copiii la salon și a postat câteva imagini, la care Mihaela Cojoc, fostă soacră, a reacționat imediat. 

Bruneta a postat pe Instagram un videoclip în care fiul cel mic dormea pe scaunul die la salon. Ea a scris în glumă că asta a fost soluția pentru a îl adormi pe băiat.

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„Am găsit soluția. Astăzi nu voiau să doarmă de prânz, așa că am dat o fugă cu ei la doamna Anca, la salon, a scris Andreea Popescu în dreptul postării.

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Fostă soacră a reacționat imediat și și-a adus aminte că are o întâmplare cu nepoțica ei.

„Ca și Anastasia când a fost la coafor, la Târgu Mureș!”, a răspuns mama lui Rareș Cojoc. „Da! Hahah! Vezi ca e pin-uit. Videoul cu voi două”, a adăugat Andreea Popescu.

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Andreea Popescu, supărată că nu este căutată de bărbați

Recent, Andreea Popescu a vorbit cu urmăritorii săi și le-a mărturisit că nu este atât de căutată de bărbați pe cât ar fi crezut, după divorțul de Rareș Cojoc.

Mai mult, ea spune că primește mai mult mesaje de la femei, care o admiră și o apreciază.

„De când sunt în această situație superbă de femeie singură, de-a lungul timpului, mi-au scris câțiva bărbați. Nu foarte mulți. Câțiva. Nu exagerat. Câțiva. Și ieri eram într-o conversație cu o prietenă de-a mea și vorbeam cu acest social media. Și m-am dat seama că mă caută prea puțini bărbați. Și atunci am avut curiozitatea să intru prin message request. Pentru că mie îmi scriu 99% femei. Și am intrat să cercetez un pic Instagramul ăsta, păi nu se poate, măi”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

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