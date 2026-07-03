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Andreea Popescu a comentat zvonurile că fostul soț, Rareș Cojoc, are o nouă iubită după divorț.

Andreea Popescu, prima reacție după ce s-a spus că Rareș Cojoc are o nouă iubită

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei devenită antreprenoare și influencer, își păstrează eleganța și echilibrul după zvonurile despre viața amoroasă a fostului soț, Rareș Cojoc. După ce presa a relatat despre presupusa relație dintre Rareș și modelul Claudia Dumitru, Andreea a oferit o reacție calmă și matură, subliniind prioritățile comune: copiii și respectul reciproc.

„Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat la o astfel de mediatizare după divorț. Nu am avut pretenție la absolut nimic. Penthouse-ul îi rămâne lui. Încercăm să fim părinți buni. (…) El știe mai bine ce face (n.r. – cu viața lui amoroasă). Fiecare știe mai bine ce are de făcut în viața personală, când e timpul să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar o să vedem. Nu dezbat”, a declarat Andreea pentru Spynews TV Live.

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Ce relație are Andreea Popescu cu foștii socri, părinții lui Rareș Cojoc

Relația de respect între cei doi se extinde și la familia fostului soț.

„Am o relație de foarte mult bun-simț cu foștii socri. Așa vreau să rămână. Chiar nu credeam că o să vorbesc din această poziție, a femeii divorțate. Este foarte important să ai o relație bună cu fostul soț. Să lăsați orgoliile la o parte. Relația cu foștii socri e foarte importantă, pentru că ei sunt bunicii copiilor mei”, a adăugat fosta dansatoare a Deliei.

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Andreea Popescu, primele declarații despre presupusa relație cu Dan Alexa

Și despre Andreea Popescu s-a zvonit că și-ar fi refăcut viața amoroasă după divorț cu Dan Alexa. După mai multe săptămâni de speculații, Andreea a negat că ar fi într-o relație.

„Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow. Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă”, a spus Andreea Popescu, conform Spynews.

Foto: Facebook; Instagram

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