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Gabriela Cristea a plecat cu familia în vacanță în Italia, unde s-a fotografiat la plajă, într-un bikini albastru. Vedeta, care a slăbit un număr impresionant de 30 de kilograme în ultimele luni, va împlini 52 de ani în această toamnă.

Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg

Gabriela Cristea atrage din nou atenția cu aparițiile sale îndrăznețe în costum de baie. După ce a slăbit 30 de kilograme, vedeta radiază de încredere și își etalează cu mândrie transformarea spectaculoasă. „Acolo unde Abruzzo întâlnește Adriatica”, a scris în descrierea postării.

Vedeta a apelat la injecții pentru a slăbit, sub supravegherea medicilor, și chiar recent a discutat efectele adverse ale acestei metode de a scăpa de kilogramele în plus.

„În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul”, a explicat ea.

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Cu ce se confruntă după injecțiile pentru slăbit

Deși, în general, a tolerat bine tratamentul, Gabriela Cristea a mărturisit că se confruntă în continuare cu o problemă digestivă, pe care o ține sub control printr-un regim alimentar strict. Stomacul și intestinele sunt primele zone afectate de mecanismul de acțiune al substanței administrate injectabil.

„Cele mai frecvente efecte adverse au fost cele legate de constipație, pe care încă le mai am. Le reglez în momentul în care mănânc fibre mai multe, pentru că, într-adevăr, atunci când mănânci corect nu ai niciun fel de efect advers. Dacă mănânci la limită, situația se complică. Ce este foarte, dar foarte important, este să bem apă”, a explicat.

Mesajul cu care prezentatoarea TV și-a încheiat declarațiile este unul cât se poate de clar în ceea ce privește ideea că se poate slăbi fără efort. Ea a subliniat că un stil de viață activ, o alimentație echilibrată și exercițiile fizice rămân elementele esențiale pentru o transformare fizică sănătoasă și de durată, precizând că tratamentul medicamentos, de unul singur, nu poate produce rezultate miraculoase.

Foto: Instagram

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