Romanița Iovan, dezvăluiri despre relația cu fiul ei, Albert, plecat la studii în străinătate. Ce facultate a ales tânărul: „Pentru mine e ca o nebuloasă” / Exclusiv

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Romanița Iovan a fost premiată pentru întreaga sa activitate, un moment emoționant care a marcat peste 35 de ani dedicați modei, la Unica Urban Party 2026. Creatoarea de modă a vorbit despre începuturile carierei sale și despre pasiunea care a ghidat-o încă de la 26 de ani. În dialogul cu Unica.ro, Romanița a vorbit și despre relația specială cu fiul ei, Albert, aflat la studii în străinătate.

Romanița Iovan, dezvăluiri despre cariera de peste 35 de ani în industria modei și relația cu fiul ei

De la amintirile din copilărie și verile petrecute alături de colegii de handbal, până la visul unei croaziere de lux și filosofia sa despre eleganță, creatoarea de modă face o serie de mărturisiri sincere și inspiratoare în cadrul interviului realizat la Unica Urban Party 2026.

Romanița Iovan dezvăluie ce o motivează după mai bine de trei decenii în industria modei, dar și care este obsesia ei la acest moment.

Bună, Romanița, și bine ai venit la Unica Urban Party 2026! De asemenea, felicitări pentru premiul din această seară, pentru întreaga ta activitate!

Mulțumesc foarte mult! Sunt bucuroasă pentru că v-ați gândit la mine, pentru că îmi respectați activitatea și povestea de 35 de ani. Sunt fericită că am avut această inițiativă atunci, la 26 de ani ai mei, să intru pe un drum frumos și fiecare clipă pe care am petrecut-o în atelier, fiecare clipă pe care am simțit-o alături de clientele mele și prietenele mele, multe dintre ele devenind între timp. Eu cred că mi-am ales drumul, atunci când eram mică, cu semnele divinității. Adică, practic, mi-am ales cel mai bun drum posibil pentru viața mea, pentru că sunt și acum, după 35 de ani, la fel de bucuroasă.

Mă gândesc de multe ori că voi renunța la modă atunci când voi crea rochia de mireasă a miresei fiului meu. Fiul meu are aproape 20 de ani și mă gândesc la chestia asta, că vor mai fi încă 20 de ani de acum înainte, dar, indiferent cum va fi, eu voi continua. Adică sunt convinsă că nu voi înceta să mă, cum să spun eu, ofer prin creație, gânduri, prin fapte și prin bunătate către femeile, doamnele și domnișoarele pe care le voi avea ca și cliente și prietene.

Ce le transmite femeilor care visează la propria afacere

Ce mesaj ai pentru femeile care și-ar dori să aibă o afacere a lor, dar se tem?

În primul rând, trebuie să își descopere pasiunea. Este pe primul plan acest lucru, să faci ceva cu pasiune, să-ți placă ceea ce faci. Asta e cel mai important. Și, în al doilea rând, să ai un plan, să ai inițiativă, să ai curaj, să nu-ți fie frică nici de faptul că n-ai finanțe, nici de faptul că n-ai ajutoare din exterior și să fii tu propriul tău stăpân, gândindu-te, într-adevăr, la un plan. Adică, practic, dacă nu ai planu,l de la început, n-ai cum să o iei așa… haotic, știi? Adică totul să fie organizat din punctul ăsta de vedere.

Și cel mai important, într-adevăr, este să vrei să faci ceva pentru că îți place lucrul acela. Adică nu numai de amorul banilor, ca să zic așa. Adică nu trebuie să te gândești: cum fac eu acum cei mai mulți bani? Sunt foarte mulți tineri, nu știu dacă sunt femei sau sunt domnișoare, dar sunt foarte mulți tineri care se gândesc cum să facă ei mai repede bani. Nu cred că ăsta este scopul. Sigur, orice ai face, normal, trebuie, la urma urmei, să producă și plus valoare, că altfel nu e un business. Dacă vrei să te apuci de un business, trebuie să ai această finalitate, normal.

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Romanița Iovan: „Sunt fonduri europene, față de cum era acum 35 de ani”

Dar acum sunt posibilități și posibilități. Sunt fonduri europene, față de cum era acum 35 de ani. Am avut și atunci oportunitatea maximă, că era piața virgină. Adică, într-adevăr, am profitat cât am putut de acest lucru, pentru că nu era nimic în momentul ăla, după Revoluție, imediat. Deci, practic, piața era virgină și am intrat pe o nișă. Am mers pe aceeași nișă, adică de a lucra pentru personalitatea fiecărei doamne. Lucrez mai mult unicate și continui să fac chestia asta și-mi place în continuare. Nu voi renunța să lucrez face-to-face cu clientul, să știu că în momentul în care poartă o ținută este ea și numai ea și o reprezintă ca personalitate, ca siluetă, ca sentimente și pentru ce eveniment trebuie să poarte ținuta respectivă.

Cred că lucrurile astea sunt foarte interesante și eficiente. Că, până la urmă, nu mă lupt cu mass market, nu m-am gândit la chestia asta, dar pe o piață atât de diversificată, în care sunt foarte multe chestii care seamănă între ele, totuși eu prefer să merg pe unicate. Deci lucrul ăsta îmi place în continuare. Adică am plecat pe drumul ăsta și îl duc mai departe în același ritm.

Romanița Iovan: „Este foarte important de ținut cont că tu porți haina, nu te poartă haina pe tine”

Tema evenimentului nostru este nostalgia cu parfum de România. Aș vrea să știu ce expresie românească folosești cel mai des sau îți place cel mai mult?

„Haina face pe om” la mine este „haina nu face pe om!”. Am fost pusă în situația să fiu întrebată cât la sută contează ținuta la prima apariție, la prima impresie. Și am zis că este foarte important ca persoana respectivă să demonstreze mai mult prin atitudine. Acum, da, îmbrac femeile, clar, dar nu este procentul care e cel mai sus. Și în trening poți să fii sexy, nu trebuie să fii îmbrăcată cu fustă scurtă sau cu decolteu.

Dacă ai atitudinea și ești feminină, lucrurile astea ies din tine. Este foarte important de ținut cont că tu porți haina, nu te poartă haina pe tine. Asta este diferența pe care trebuie să o înțelegem, mai ales noi, femeile. Pentru că de multe ori se face greșeala asta, că dacă iei haina nu știu care, te îmbraci în nu știu ce Chanel, înseamnă că ești… Nu! Nu! Tu trebuie, până la urmă, să porți haina, nu te poartă haina pe tine.

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Ce facultate a ales fiul ei, Albert

L-ai menționat pe fiul tău. Cum este relația voastră acum? El este la facultate?

Da, deci a terminat în primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu. Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă.

Și, țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde. Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: „Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui”. Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică. Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic.

Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine.

Ce vară ar retrăi

Dacă ai putea retrăi o singură vară din viața ta, ce vară ți-ai dori să fie?

Când eram mică. Mi-ar plăcea să retrăiesc o vară în care eram cu colegii mei de la handbal de performanță. Și acum vorbesc cu ei. Adică, practic, din școala generală, am făcut din clasa a V-a. Diriginta noastră, care era și ea profesoară de handbal, ne-a educat ca și cum ar fi fost mama noastră, deci atât de uniți am fost.

Și chiar mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă de curând cu una dintre colegele mele de școală generală și mi-am dat seama că nu contează distanța și de câte ori vorbești cu un prieten adevărat. Că atunci când ai nevoie de prietenul adevărat, e lângă tine, indiferent că nu l-ai văzut de ani de zile sau n-ai vorbit cu el ani de zile. Deci chestia asta chiar a fost o lecție. Aș vrea să petrec o vară cu colegii mei din școala generală.

Vrea să plece într-o croazieră

Care este cea mai nouă obsesie a ta?

Da, am o obsesie. Nu e prea nouă, o am de ceva vreme și tot mă gândesc la ea, pentru că încă nu s-a împlinit. Și anume să merg cu prietenii mei cei mai buni într-o croazieră de câteva zile cu Ritz Carlton. Este un vas cu niște trasee extraordinare și primesc toate traseele astea pe mail. Când mai văd câte un traseu, zic că trebuie să se întâmple. Lucrul ăsta îl visez de ceva vreme și după aia mă uit în buletin și zic: „Băi, stai puțin…” Trebuie neapărat să se întâmple cât de curând, că nu vreau să ajung să am această experiență la nu știu ce vârstă. Vreau acum, cât mai sunt încă tânără!

Foto: Instagram; Captură video

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