Indexarea pensiilor, amânată din cauza datoriilor publice. Cum sunt afectați pensionarii

Indexarea pensiilor, amânată din cauza datoriilor publice
Pensionarii din România se confruntă cu noi provocări financiare, iar perspectivele pentru viitor nu par deloc optimiste. Conform unui raport recent realizat de Scope Ratings, o agenție europeană de rating, indexarea pensiilor cu 12% planificată pentru anul 2027 ar putea fi suspendată din cauza dificultăților economice cu care se confruntă țara.
Economia României se află într-un punct critic, cu o creștere economică estimată la doar 0,2% pentru acest an. Această stagnare pune presiune pe bugetul de stat, deja afectat de o datorie publică ce se apropie vertiginos de pragul de 70% din PIB, conform raportului Scope Ratings.
Analiștii avertizează că menținerea unui echilibru bugetar devine din ce în ce mai dificilă. Dacă indexarea pensiilor ar fi avut loc în 2025 și 2026, statul s-ar fi confruntat cu riscul de a nu putea efectua plăți în timpul verii acestui an.
În plus, dacă măsura de indexare va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2027, există temerea unui blocaj financiar major, iar acest lucru ar putea duce la creșterea datoriei publice peste 70% până în 2031.
Aceste condiții economice au dus la o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, afectând în special categoriile vulnerabile, cum sunt pensionarii. În acest context, lipsa unei indexări a pensiilor conform legislației aflate în vigoare ar putea amplifica dificultățile economice resimțite de persoanele vârstnice.
Pe lângă presiunile financiare interne, România riscă să piardă fonduri europene vitale, dat fiind că termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este 31 august 2026. Instabilitatea guvernamentală ar putea împiedica respectarea acestor termene, ceea ce ar afecta și mai mult economia națională.