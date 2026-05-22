Când se virează banii de pensii în iunie 2026. Calendarul plăților, modificat

Calendarul clasic de distribuire a pensiilor va suferi modificări logistice semnificative în prima parte a lunii iunie.

Suprapunerea zilei de 1 iunie, sărbătoare legală dedicată Zilei Copilului, cu debutul lunii și apropierea minivacanței de Rusalii a obligat autoritățile să reorganizeze fluxurile de distribuție a banilor cash. În timp ce livrările prin intermediul mandatelor poștale vor fi decalate, milioanele de seniori care au optat pentru plata pe card nu vor fi afectați.

Reprezentanții Caselor Teritoriale de Pensii dau asigurări că fondurile sunt garantate și că nicio plată nu va fi sistată, fiind vorba strict de o reorganizare a activității de teren a factorilor poștali.

Decalaje de câteva zile pentru plata în numerar

Pensionarii care își încasează veniturile direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, vor trebui să se armeze cu puțină răbdare. Deoarece prima zi a lunii coincide cu o zi nelucrătoare pentru angajații din sectorul public, poștașii nu vor putea ieși pe teren la data obișnuită.

Conform programului logistic actualizat, distribuirea banilor cash la ușa beneficiarilor se va derula în intervalul 2 – 15 iunie. Calendarul exact depinde exclusiv de organizarea oficiilor poștale la nivel local, însă factorii poștali vor prioritiza zonele rurale și persoanele cu mobilitate redusă pentru a reduce pe cât posibil timpii de așteptare.

Fără emoții pentru beneficiarii de carduri bancare

Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari care au ales ca veniturile să le fie virate într-un cont curent, veștile sunt bune. Autoritățile au anunțat că nu există riscul unor disfuncționalități pe acest segment, procesul fiind complet automatizat.

Data standard pentru virarea pensiilor pe card rămâne ziua de 12 iunie. Sistemul bancar va opera transferurile în regim normal, iar instituțiile financiare dau asigurări că fondurile vor fi vizibile în conturi încă de la primele ore ale dimineții, în funcție de rapiditatea de procesare a fiecărei bănci în parte.

Ce se întâmplă cu plățile în diaspora și declarațiile oficialilor

Românii stabiliți în străinătate care primesc pensie din sistemul public autohton vor avea de așteptat până spre a treia decadă a lunii. Transferurile bancare internaționale urmează un circuit special de verificare și vor fi efectuate în jurul datei de 20 iunie.

Conducerea instituțiilor de resort a explicat public motivele din spatele acestor ajustări temporare, subliniind că se fac toate eforturile pentru ca banii să ajungă rapid la oameni. Din cauza zilelor nelucrătoare, primele ordine de plată se pot procesa efectiv doar din a doua zi a lunii.

