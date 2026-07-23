Mesaj emoționant pentru Denisa Răducu, la 9 ani de la moartea artistei: „Vocea Denisei s-a stins, dar ecoul ei continuă să răsune”

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La 9 ani de la decesul Denisei Răducu, un mesaj emoționant a fost postat pe pagina sa oficială. Familia și fanii își amintesc cu drag de artista care a lăsat o amprentă profundă în muzică și sufletele fanilor.

9 ani de la moartea Denisei Răducu

Pe 23 iulie 2026, se împlinesc nouă ani de la dispariția Denisei Răducu, o artistă care a lăsat o amprentă de neșters în inimile celor care au iubit-o. Deși timpul a trecut, dorul pentru ea rămâne neschimbat. Mesajul emoționant postat recent pe pagina sa de Facebook demonstrează încă o dată cât de mult a însemnat Denisa pentru fanii ei.

„Astăzi se împlinesc 9 ani fără Denisa… 23 iulie 2017 a rămas o zi care a schimbat pentru totdeauna inimile tuturor celor care au iubit-o. Au trecut 9 ani de când vocea Denisei s-a stins, dar ecoul ei continuă să răsune prin fiecare melodie, prin fiecare amintire și prin fiecare suflet care nu a încetat niciodată să o iubească”, este mesajul publicat de cei care administrează contul său oficial.

În postare, familia Denisei Răducu a mulțumit tuturor celor care continuă să-i asculte muzica, să-i păstreze vie amintirea și să o iubească necondiționat, chiar și după atâția ani.

„Denisa nu a fost doar o artistă extraordinară, ci un om cu un suflet rar, care a dăruit iubire, modestie și lumină oriunde a mers. Astăzi, aprindem o lumânare, rostim o rugăciune și ne amintim cu recunoștință de tot ceea ce ne-a lăsat”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

„Vă mulțumim tuturor că, după atâția ani, îi ascultați melodiile, îi păstrați vie amintirea și demonstrați, zi de zi, că dragostea pentru Denisa nu s-a stins. Dumnezeu să te odihnească în pace, Denisa! Nu te vom uita niciodată. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, se mai arată în mesajul emoționant de pe pagina sa oficială.

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O pierdere care a zguduit o țară întreagă

Denisa Răducu, cunoscută și sub numele de Denisa Manelista, a fost diagnosticată la începutul anului 2017 cu o boală gravă, care i-a redus semnificativ șansele de supraviețuire. În ciuda eforturilor disperate ale familiei și apropiaților de a-i oferi cele mai bune tratamente, artista s-a stins pe 23 iulie 2017, la doar 27 de ani.

Recent, Florin Pește, omul care a lansat-o pe Denisa în lumea muzicii de petrecere, a vorbit deschis pe TikTok despre relația lor profesională și despre momentele dificile pe care le-a traversat după ce artista a decis să se mute la București.

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„Ea a luat decizia să plece cu Liviu la București. Eu am fost… îți dai seama, cum să faci contract cu un om care e la tine în casă? Am fost foarte dezamăgit. Atunci eu am intrat în niște datorii fantastice. Aveam 12.000 de euro dobânzi pe lună, pentru că am căzut psihic, nu am mai lucrat. Eu aveam o grămadă de chestii pe care trebuia să le duc”, a povestit acesta.

Florin a subliniat că această decizie nu i-a aparținut în totalitate Denisei Răducu, ci a fost influențată de mama artistei: „Dar nu e ea acolo, nu a fost ea de vină (n.r. Denisa Răducu), ci maică-sa”.

Sursă foto: Facebook

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