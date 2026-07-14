Liviu Dragnea, atac dur la PSD: „A devenit unealta lui Nicușor Dan. Sorin Grindeanu nu mai are propriile poziții”

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Fostul lider PSD Liviu Dragnea spune că partidul a ajuns „o unealtă” a președintelui Nicușor Dan. El spune că Sorin Grindeanu nu mai niciun fel de putere de a avea un punct de vedere sau propriile pozițiii. Iată ce declarații a făcut social-democratul.

Liviu Dragnea pune la zid PSD-ul lui Grindeanu

Fostul premier Liviu Dragnea a vorbit despre faptul că Sorin Grindeanu nu mai are niciun fel de putere.

„Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicuşor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicuşor Dan”, a afirmat Liviu Dragnea într-un podcast, potrivit News.ro.

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„El, şi nu numai el, cei câţiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supravieţuire, şi la libertate şi a putea beneficia, mă rog, de ceea ce au putut să economisească în aceşti ani, nu ştiu cât, sute, milioane, foarte bine, dacă i-au făcut corect”, a adăugat Liviu Dragnea.

„Dacă Grindeanu nu mai e util lui Nicușor Dan, nu mai are niciun fel de protecție”

Fostul lider social-democrat spune că figurile importante din partid, inclusiv Sorin Grindeanu, ar risca să piardă sprijinul politic, dacă nu ar mai fi considerați utili de către Nicușor Dan sau de cei care îl reprezintă.

„Dar ei înţeleg un lucru clar, că dacă de mâine, Grindeanu şi cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuinţare pentru Nicuşor Dan – eu spun Nicuşor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim – nu mai au niciun fel de protecţie, pentru că nu mai contează”, a mai precizat fostul preşedinte al PSD.

Eșec după negocierile cu partidele

Nicușor Dan s-a arătat optimist, deși ultima rundă de negocieri cu principalele partide politice au fost un adevărat eșec. Șeful statului a spus că există posibilitatea ca Sorin Grindeanu și PSD să condiționeze votul pentru legile care vizează jaloanele din PNRR și mecanismul european SAFE de demisia premierului interimat Ilie Bolojan.

„Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că, unu: nu face parte din guvernul ăsta și, doi: că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că, în urma discuțiilor și a negocierilor, care sunt esența politicii, o să ajungem să trecem pachetul PNRR”, a afirmat președintele pentru ȘtirileProTv.

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