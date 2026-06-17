Lista miniștrilor din „Guvernul Veștea”. Rămân oameni din cabinetul Ilie Bolojan. Ce alte nume apar și cum au negociat PNL și PSD

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Adrian Veștea a fost însărcinat de către Nicușor Dan să formeze un guvern în cel mai scurt timp. După consultări cu partidele, Veștea trebuie să vină cu lista de miniștri pentru noul Executiv. Pe lista scurtă se află și foști miniștri din cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Cum arată lista miniștrilor din Guvernul Veștea

Patru miniștri PSD din cabinetul Ilie Bolojan ar urma să facă parte și din Guvernul format de Adrian Veștea. Totodată, din partea PNL ar urma să revină unele nume din guvernele anterioare.

Conform unor surse, PSD ar urma să își păstreze patru miniștri pe posturi din cabinetul lui ilie Bolojan, după cum urmează: Radu Marinescu la Justiție; Alexandru Rogobete la Sănătate; Bogdan Ivan la Energie și Florin Barbu la Agricultură.

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Totodată, Marian Neacșu, fost vicepremier ar urma să primească Afacerile Interne sau Dezvoltarea, urmând să îl înlocuiască pe pe Cătălin Predoiu sau pe Cseke Attila.

Cătălin Predoiu, care este interimar la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să primească conducerea Senatului. Poziția este ocupată momentan de către Mircea Abrudean , aliat în interiorul PNL al lui Ilie Bolojan.

Cât despre Ministerul Muncii, post care este ocupat interimar de Dragoș Pîslaru, nu se știe cine ar urma să primească postul, însă conform calculelor, portofoliul este promis cuiva din PNL.

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PSD ar urma să ia și Fondurile Europene, poziție ocupată interimar după ce a trecut moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan de Dragoș Pîslaru.

Ce posturi urmează să primească PNL

Din Guvernul Bolojan, Alexandru Nazare ar urma să rămână la Finanțe, o poziție în care a ajuns susținut de către PNL.

La Transporturi, un minister care a ținut de PSD în guvernul Bolojan, ar putea ajunge Cristian Pistol, cel care se află acum la conducerea CNAIR.

Doi miniștri PNL vor fi în guvernul Veștea

Conform surselor politice, doi foști miniștri PNL din guvernele anterioare ar putea face parte din viitorul cabinet condus de Adrian Veștea. Printre aceștia se numără Monica Anisie, care este luată în calcul pentru revenirea la Ministerul Educației, instituție pe care a condus-o și în perioada guvernului Orban.

De asemenea, Lucian Bode este menționat pentru preluarea portofoliului Economiei. Acesta a mai ocupat aceeași funcție în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu și a fost ulterior ministru al Transporturilor în cabinetul Ludovic Orban, precum și ministru de Interne în guvernele conduse de Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

În ceea ce privește ministerele Apărării și Mediului, nu există încă o decizie clară privind repartizarea lor sau partidul care le-ar putea prelua.

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