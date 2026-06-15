Ce avere are Adrian Veștea, premierul desemnat. Liberalul are economii importante în trei valute

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Adrian Veștea a fost desemnat duminică dimineața, 14 iunie, de către președintele Nicușor Dan, să fie cel care formează noul Guvern, după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul, după eșecul în a forma un cabinet. Vestea că liberalul este desemnat premier a stârnit rapid reacții, dar și comentarii cu privire la cine este acesta și ce avere are.

Adrian Veștea – ce avere are și ce funcții a ocupat în trecut

Adrian Veștea este membru al PNL de aproximativ 30 de ani. În trecut, el a fost ministru al Dezvoltării, primar al orașului Râșnov, iar în prezent este președinte al Consiliului Județean Brașov.

Conform declarației de avere, Adrian Veștea are proprietăți extinse în județul Brașov, dar și economii importante și investiții în titluri de stat.

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Veștea este în PNL de aproape 30 de ani și a ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții importante.

Ultima lui declarație de avere, depusă în decembrie 2024, arată că acesta are terenuri și imobile în județul Brașov, iar suprafața totală a terenurilor deținute de familia Veștea depășește 67.000 de metri pătrați.

Printre acestea se numără și terenuri intravilane și agricole în Râșnov, un teren de 8000 de metri pătrați și proprietăți agricole de 10.000 și 24.513 de metri pătrați. Mai mult, în declarația lui de avere scrie că în 2023, familia a moștenit un teren agricol de 17.881 de metri pătrați, iar în patrimoniu figurează și o suprafață forestieră de 5.850 de metri pătrați.

Premierul desemnat a mai declarat o casă de locuit de 570 de metri pătrați în Râșnov, un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov și o casă de vacanță de aproape 279 de metri pătrați, finalizată în 2024.

Are economii în trei valute

Conform aceluiași document, premierul desemnat deține conturi și depozite în lei, euro și dolari, în care se regăsesc aproximativ 276.000 de lei, peste 30.000 de euro și aproape 20.000 de dolari.

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Mai mult, Adrian Veștea are titluri de stat în valoare totală de 200.000 de lei. În declarația de avere nu apar credite, ipoteci sau alte datorii care să necesite să fie declarate.

Cât despre bunurile mobile, Veștea deține un autoturism Volkswagen Tiguan fabricat în 2017.

În anul fiscal 2023, veniturile cumulate ale lui Adrian Veștea din funcțiile publice au atins aproape 320.000 de lei din activitatea de președinte al Consiliului Județean Brașov, ministru al Dezvoltării și membru al Comitetului Interministerial de Finanțări Garanții și Asigurări din cadrul EXIM Banca Românească.

Soția acestuia, Anca Daniela Veștea, este angajată a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov și a raportat venituri salariale și câștiguri din dobânzi și chirii.

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