RO-Alert în Tulcea: Oamenii au fost atenționat că există riscul de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

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Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de marți spre miercuri, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul, să se adăpostească și să respecte indicațiile transmise prin mesaj.

Ro Alert în Tulcea. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească

Locuitorii din Tulcea au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesajul RO-Alert.

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Pompierii au precizat că nu au fost primite apeluri la 112 după ce s-a transmis mesajul RO Alert.

Ținte aeriene în apropierea graniței României

Duminică după-amiază, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României, la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Ca măsură de prevenție, autoritățile au trimis un mesaj RO-Alert locuitorilor din nordul județului Tulcea, pentru a-i informa despre posibilitatea apariției unor riscuri generate de situația din apropierea frontierei.

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Și luni seară a fost emis un nou avertisment, după ce radarele Armatei au identificat un grup de drone care se deplasa în apropierea graniței fluviale dintre România și Ucraina. În urma acestei situații, autoritățile au activat procedurile specifice pentru astfel de cazuri și au monitorizat permanent zona.

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După verificările efectuate, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian al României. Cu alte cuvinte, dronele detectate nu au intrat pe teritoriul aerian al țării, iar autoritățile au continuat să urmărească evoluția situației pentru a se asigura că nu există pericole pentru populație.

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