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Yakir Levi, un cunoscut antreprenor israelian de 45 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 28 al unui zgârie-nori din Miami. Anchetatorii investighează circumstanțele misterioase ale decesului acestuia.

Yakir Levi a murit la 45 de ani

Oul de afaceri israelian Yakir Levi a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui complex rezidențial de lux din Sunny Isles Beach, Miami, marți, 21 iulie, în jurul orei 21.30.

Conform declarațiilor oficiale ale Biroului Șerifului din Miami-Dade, echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„La sosire, aceștia au confirmat că un bărbat adult a căzut, iar echipajul MDFR (Miami-Dade Fire Rescue) a constatat decesul la fața locului”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției, potrivit The Times of Israel.

Complexul rezidențial de unde a căzut omul de afaceri a anunțat că oferă sprijin complet anchetatorilor pentru a face lumină în acest caz. Familia lui Yakir Levi, șocată de vestea tragică, declară că nimic nu prevestea o astfel de întâmplare.

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Familia omului de afaceri este în stare de șoc

Yakir Levi, despre care familia spune că se afla în Miami pentru o scurtă vacanță, plănuia să se întoarcă definitiv în Israel. Acolo, intenționa să-și înscrie cei trei copii la școală și să-și continue activitatea profesională.

Sora sa, Limor, a povestit că vestea morții i-a luat pe toți prin surprindere.

„Suntem în șoc! Încă nu știm ce s-a întâmplat. L-am văzut distrându-se în Miami, postând videoclipuri pe Instagram. Totul decurgea ca de obicei. Dintr-odată, ieri dimineață, un prieten ne-a sunat și ne-a spus că a murit”, a declarat aceasta.

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Yakir Levi a fost un nume cunoscut în lumea afacerilor, reușind să construiască un adevărat imperiu prin compania sa de renovări și restaurări de clădiri afectate de incendii sau inundații. Stabilit de câțiva ani în Statele Unite, acesta a reușit să acumuleze o avere considerabilă, fiind respectat pentru munca sa și devotamentul față de familie.

Ceea ce adaugă un plus de mister acestei povești este faptul că, cu doar o seară înainte, Yakir apărea zâmbind într-o fotografie de grup postată pe Instagram. Nici prietenii, nici familia nu au observat vreun semn care să prevestească această tragedie. În prezent, ancheta autorităților din Miami continuă pentru a stabili dacă este vorba despre un accident nefericit sau altceva.

Sursă foto: Instagram

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