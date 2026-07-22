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Gabriela Ruse și Nuno Borges, cel mai nou cuplu din lumea sportivă: „Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen”

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Gabriela Ruse a confirmat relația cu tenismenul portughez Nuno Borges, fost număr 30 ATP. Sportiva îl susține la turneul ATP 250 din Estoril, unde au fost surprinși împreună, demonstrând că au o conexiune aparte.

Gabriela Ruse a confirmat relația cu Nuno Burges

Gabriela Ruse, una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis din România, aduce o doză de romantism în lumea sportului. Recent, sport.ro a dezvăluit că Ruse este într-o relație cu Nuno Borges, tenismen portughez aflat pe locul 48 ATP, un fost număr 30 mondial.

gabriela ruse si nuno borgesIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Fără turnee în această săptămână, Gabriela Ruse a ales să fie alături de iubitul ei la competiția ATP 250 de la Estoril, Portugalia. Un moment surprins de fotografi arată cât de strânsă este legătura dintre cei doi: Ruse aranjându-i părul lui Borges înainte de conferința de presă după victoria sa în șaisprezecimi.

„Mai greu e când pierdem amândoi”, a declarat românca într-un interviu acordat publicației InSociety, confirmând relația.

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Tenisul a fost liantul principal între cei doi, după cum povestește sportiva: „A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine anul trecut. Noi ne știm din circuit. Am început să vorbim în Australia. Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen. Dar am simțit același lucru despre care îți spuneam mai devreme. Că pur și simplu nu mă poate înțelege nimeni mai bine decât un om care face același lucru ca mine”.

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Sfatul primit de româncă cu privire la relațiile cu tenismeni

Gabriela Ruse a împărtășit și un sfat primit de la Paula Badosa, colega ei de circuit, care a fost reticentă în privința relațiilor cu tenismeni.

„Paula mi-a zis ”Gabi, te rog, nu cu un jucător de tenis!”. Mult timp. Până la Miami, când l-a cunoscut. Atunci nu eram împreună. A venit la mine și mi-a zis «da, e alesul!»”, a povestit Gabriela Ruse.

Paula Badosa, care a avut o experiență dificilă alături de Stefanos Tsitsipas, și-a schimbat părerea după ce l-a întâlnit pe Nuno Borges, considerându-l un exemplu diferit.

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Gabriela Ruse, performanțe remarcabile în 2026

În acest sezon, Gabriela Ruse a demonstrat o formă impresionantă pe teren. Cu 21 de victorii în 38 de partide oficiale, sportiva din București și-a consolidat poziția în circuitul WTA.

Printre cele mai importante realizări ale anului se numără două semifinale de turneu WTA 500, la Bad Homburg, pe iarbă, și la Linz, pe zgură indoor, și accederea în turul trei la Openul Australiei, cel mai bun rezultat al carierei în acest turneu.

Sursă foto: Profimedia, Instagram

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