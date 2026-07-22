Ioana Ginghină, trucul care o ajută să iasă impecabil în poze de fiecare dată: „Nu mi-e rușine să recunosc”

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Ioana Ginghină a povestit că a învățat de ani de zile un truc pe care îl folosește ca să arate bine în poze. Este un gest nevinovat, pe care multe femei îl fac. Televiziunea și actoria a învățat-o să apeleze la tot felul de artificii pentru a da bine în fața aparatului foto, iar acum împărtășește și cu fanii unul dintre aceste mici trucuri.

Ioana Ginghină: „Nu folosesc filtre”

Actrița a vorbit despre trucul banal la care apelează ori de câte ori cineva îi face o poză. Vedeta se bucură de o comunitate impresionantă de oameni pe Instagram, acolo unde ține legătura constant cu ei și le vorbește despre tabieturile sale zilnice, dar și despre activitățile ei obișnuite și proiectele din televiziune și teatru.

Într-o postare recentă, vedeta le-a mărturisit fanilor că apelează la un truc de fiecare dată când este fotografiată: mai exact, ea își ține abdomenul încordat. Este un obicei pe care l-a deprins după ani petrecuți în televiziune.

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Ea a recunoscut că nu folosește filtre pentru netezirea ridurilor sau reducerea taliei ori pentru a își retușa corpul, ci le lasă să reflecte realitatea.

„Da, sug burta în poze. Și nu, nu mi-e rușine să recunosc. Este singurul meu «filtru». L-am învățat după sute de ședințe foto, ani de televiziune și mii de fotografii.

Nu folosesc filtre care să-mi schimbe fața.Nu-mi subțiez talia din aplicații.Nu-mi modific corpul. Dar da… când văd aparatul foto, trag instinctiv burta. Cred că fiecare dintre noi are câte un mic truc când vine vorba de poze.

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Iar eu, la 48 de ani, nu mai simt nevoia să par perfectă. Îmi place să mă simt bine în pielea mea, iar asta înseamnă și să recunosc lucrurile mărunte pe care le facem cu toții.”

Cum se menține în forma la aproape 50 de ani

Actrița are o siluetă impecabilă, iar urmăritorii o întreabă constant cum reușește să se mențină și ce dietă ține pentru a arăta atât de bine.

Ea a explicat că are o dietă la care apelează în fiecare vară. Este vorba despre pepenele roșu, pe care îl consumă timp de 10 zile.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mancat nimic ca nu poți pleca in oras cu pepenele dupa tine, în geantă și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie. Eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți și cum te simți când te privești în oglindă”.

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