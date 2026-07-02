Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”

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Alexandru Ciucu comentează afirmațiile făcute de Ioana Ginghină la Sosurile lui Măruță despre colaborarea lor. Designerul a confirmat chimia dintre ei.

Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri

Alexandru Ciucu a reacționat la declarațiile pe care Ioana Ginghină le-a făcut despre relația lor la Sosurile lui Măruță. Designerul a confirmat că, în timpul colaborării lor, a existat o legătură specială între el și actriță, însă a subliniat că aceasta a rămas strict profesională.

„Este o femeie foarte mișto. Nu i-am făcut niciodată avansuri, nu pentru că nu ar fi meritat, ci pentru că noi am avut o relație profesională în care, e adevărat, că ne-am simțit bine. E adevărat că am avut o chimie. Nu am mai vorbit de ceva timp, pentru că fiecare a fost ocupat cu lucrurile pe care le avea deja în desfășurare. Am încercat să facem o continuare a rubricii pe care o aveam. Ea însăși spune: «Nu mi-a făcut avansuri, dar a existat o chimie între noi»”, a declarat designerul la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

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Ioana Ginghină: „Se simțea o atracție”

Ioana Ginghină a fost provocată la Sosurile lui Măruță să vorbească despre un bărbat din showbiz care i-ar fi făcut avansuri. Actrița l-a adus în discuție pe Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, amintind de momentele în care acesta o contacta chiar și din altă țară, la ore mai puțin convenționale.

„Era o chestie… Eu, de exemplu, asta am simțit, și chimia dintre noi. Era așa o chestie, de o parte și de alta; se simțea o atracție care ar fi fost bună pentru o rubrică. (…) Când te sună cineva, inclusiv când ești în Spania, duminică seara. Eram în Spania, la Iura Luncașu, la lansarea de film și, îți dai seama, nu răspundeam. Și telefonul stătea așa și vedeau toți că mă tot sună: la 7 seara, la 8, la 9…”, a povestit ea. Potrivit actriței, aceste apeluri târzii au stârnit curiozitatea celor din jur, dar nu au dus la o relație personală.

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O colaborare cu scântei

Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au încercat să dezvolte o rubrică împreună după ce emisiunea „La Măruță”, unde aveau o astfel de colaborare, a fost scoasă de pe post. Deși aveau chimie, planul nu a funcționat, iar acum fiecare se concentrează pe proiectele proprii.

Relația lor profesională a început oricum cu stângul, după ce Ioana l-a criticat pe Alexandru în baza afirmațiilor fostei lui soții, Alina Sorescu, despre cum a tratat-o în timpul căsniciei lor. Obligați să colaboreze în cadrul emisiunii „La Măruță”, cei doi s-au apropiat, ceea ce a surprins-o pe Alina. Ioana știe cât de greu poate fi un divorț, după ce a trecut prin două, în 2004 de actorul Daniel Tudorică, și în 2019 de actorul Alexandru Papadopol, cu care are o fiică, Ruxandra. Din 2023, Ioana este căsătorită cu Cristi Pitulice.

Foto: Instagram; Pro TV

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