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Fulgy, proaspăt externat de la Spitalul Obregia, a revenit la vechile obiceiuri. În ce ipostaze a fost surprins tânărul.

Cum a fost surprins Fulgy după externarea de la Obregia

Fulgy, fiul cântăreților de muzică lăutărească Viorica și Ioniță de la Clejani, pare să fi găsit drumul spre echilibru după o perioadă tumultuoasă marcată de internarea la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Recent, el a revenit pe scenă, alături de părinții săi, cântând la orgă.

Conform Cancan.ro, imediat după externare, Fulgy a fost sub atenta supraveghere a tatălui său, Ioniță de la Clejani, care nu l-a lăsat singur niciun moment. Acum, însă, Viorica, mama sa, s-a alăturat acestei misiuni, iar muzica a devenit elementul central al procesului de vindecare pentru tânăr.

Sâmbătă seară, Fulgy a participat la un eveniment alături de părinții săi și de întreaga formație, unde momentele surprinse în timpul unui live pe TikTok au arătat o latură calmă, concentrată și pasionată a artistului. Fără gesturi impulsive sau momente de tensiune, Fulgy s-a concentrat exclusiv pe muzică, acompaniindu-i pe Viorica și Ioniță la orgă.

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De ce se afla la Obregia

Prezența constantă a părinților săi în viața de zi cu zi, alături de un program bine structurat, l-au ajutat pe Fulgy să facă pași importanți spre o viață mai echilibrată.

Acum trei luni, Fulgy a ajuns în centrul atenției după ce, în timpul unui live pe TikTok, a amenințat că va arunca un bloc în aer. Incidentul a condus la intervenția autorităților, care l-au internat ulterior la Spitalul „Alexandru Obregia”.

Reîntoarcerea sa pe scenă și implicarea în activitățile artistice sugerează că Fulgy găsește din nou bucurie în ceea ce iubește cel mai mult.

Foto: Instagram; Facebook; TikTok

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