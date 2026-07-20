Cum a fost surprins Fulgy după externarea de la Obregia

Fulgy, fiul cântăreților de muzică lăutărească Viorica și Ioniță de la Clejani, pare să fi găsit drumul spre echilibru după o perioadă tumultuoasă marcată de internarea la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Recent, el a revenit pe scenă, alături de părinții săi, cântând la orgă.
Conform Cancan.ro, imediat după externare, Fulgy a fost sub atenta supraveghere a tatălui său, Ioniță de la Clejani, care nu l-a lăsat singur niciun moment. Acum, însă, Viorica, mama sa, s-a alăturat acestei misiuni, iar muzica a devenit elementul central al procesului de vindecare pentru tânăr.
Sâmbătă seară, Fulgy a participat la un eveniment alături de părinții săi și de întreaga formație, unde momentele surprinse în timpul unui live pe TikTok au arătat o latură calmă, concentrată și pasionată a artistului. Fără gesturi impulsive sau momente de tensiune, Fulgy s-a concentrat exclusiv pe muzică, acompaniindu-i pe Viorica și Ioniță la orgă.
Acum trei luni, Fulgy a ajuns în centrul atenției după ce, în timpul unui live pe TikTok, a amenințat că va arunca un bloc în aer. Incidentul a condus la intervenția autorităților, care l-au internat ulterior la Spitalul „Alexandru Obregia”.
Reîntoarcerea sa pe scenă și implicarea în activitățile artistice sugerează că Fulgy găsește din nou bucurie în ceea ce iubește cel mai mult.