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Cine este Vlad Mogoș, băiatul rău din noul serial de la PRO TV, TRAFIC: „Mereu am simțit că un astfel de personaj, care trăiește mai mult în întuneric, poate fi foarte seducător”. Ce spune despre Adela Popescu și Tudor Chirilă / Exclusiv

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Vlad Mogoș este un tânăr actor ce își face debutul pe micile ecrane într-un rol memorabil, în noul serial românesc de la PRO TV, TRAFIC, în fiecare luni, de la ora 21:30.

În TRAFIC, Vlad Mogoș îl interpretează pe Marius Mustață, fiul unui interlop temut, un personaj dur, impulsiv și hotărât să-și facă singur dreptate.

TRAFIC aduce în prim-plan poveștile unor familii împinse în situații-limită de anturajele periculoase și de adicțiile copiilor lor, explorând o întrebare cu o miză puternică: cât de departe este dispus să meargă un părinte pentru a-și proteja copilul? Serialul poate fi urmărit cu o săptămână în avans pe VOYO.

Cine este Vlad Mogoș. Joacă în serial alături de Adela Popescu și Tudor Chirilă

Ești la primul rol într-un serial și ai început direct cu un personaj periculos. Cum a fost să intri în lumea actoriei „pe ușa mafiei”?

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A fost cum nu se poate mai bine! Întotdeauna am fost fascinat de filmele de genul The Godfather, GoodFellas, sau Scarface. Mereu am simțit că un astfel de personaj, care trăiește mai mult în întuneric, decât în lumină poate fi foarte seducător atât pentru actorul care trebuie să-l joace, cât și pentru publicul la care el ajunge în cele din urmă.

Nu m-am înșelat, cel puțin pentru mine a fost o experiență deosebită să îi pot da viață lui Marius. Sper ca și cei de acasă să simtă ceva vis-a-vis de el.

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Pe micul ecran pari dur, sigur pe tine și de neclintit. Cât de mult seamănă Vlad Mogoș cu personajul său?

Orice personaj căruia îi dau viață îl văd ca fiind copilul meu, creația mea. Asta înseamnă că poate exista un mic procent din mine care se arată prin fiecare personaj pe care îl joc. Asta nu înseamnă că merg pe stradă și intru peste oameni în casă pentru că îmi datorează bani, însă îmi place la Marius că are și o mică zonă histrionică și demonstrativă.

Vlad Mogoș îl interpretează pe Marius Mustață, fiul unui interlop temut

Epatează prin gesturile sale expansive sau prin hainele prin care vrea să demonstreze un anumit statut și o anumită putere. Așa e, par dur și de neclintit pe micul ecran, însă înainte de toate, trebuie să înțelegeți că sunt un artist, ceea ce înseamnă ca am momente în care sunt guvernat de sensibilitate și vulnerabilitate.

Cum te-ai pregătit să joci un băiat crescut într-o familie de mafioți, pentru care violența și pericolul fac parte din normalitate?

M-am întrebat, în primul rând, cine aș fi fost astăzi, dacă aș fi crescut într-un mediu în care tatăl meu mi-ar fi insuflat violența încă de la primii pași pe care îi fac în lume. Veți vedea pe măsură ce evoluează serialul, cum se dezvăluie relația dintre Marius și tatăl său, Don Dumitru Mustață și cât din ceea ce a devenit Marius este din cauza sau datorită tatălui său.

Vlad Mogos, actor in serialul Trafic - Foto Pro TV (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Crescut într-un mediu în care capacitatea de a provoca suferință, de a domina, iar în situații extreme, chiar de a lua viața cuiva sunt singurele ,,performanțe” demne de iubirea și de validarea tatălui său. Marius capătă un sistem de valori ce probabil ne-ar îngrozi pe fiecare dintre noi. Am explorat zona asta la un nivel artistic, mi-am pus întrebări, mi-am imaginat, am repetat prin casă, iar asta a reprezentat o parte din efortul de a da naștere acestui villain.

Cealaltă parte, crucială, fără de care Marius nu ar fi pe ecran cine este astăzi, a reprezentat efortul unei echipe formate din trei regizori geniali: Anghel Damian, Millo Simulov și Mihai Brătilă. Fiecare dintre ei m-a îndrumat și m-a făcut să înțeleg psihologia din spatele acestui personaj, iar pe această cale aș vrea să le mulțumesc!

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„Țin minte că Anghel Damian îmi spunea constant pe set: «Vlad, oamenii de acasă nu trebuie să intuiască niciodată următoarea mișcare a lui Marius». Și așa și este”

Ce ți s-a părut mai dificil: să construiești duritatea personajului sau să descoperi vulnerabilitatea din spatele ei?

Cel mai dificil mi s-a părut să le pot conține pe ambele în același timp. Țin minte că Anghel Damian îmi spunea constant pe set: ,,Vlad, oamenii de acasă nu trebuie să intuiască niciodată următoarea mișcare a lui Marius”. Și așa și este. Marius poate râde, după care într-o secundă i se schimbă ceva în creier și bagă cuțitul în tine, după care în următoarea clipă îți cere o țigară pentru că îi e prea lene să-și trimită omul până la bar să îi aducă un cartuș. E un om compus din bucăți, care trăiește mereu pe linia fină a instabilității emoționale.

Personajul tău este ,,băiat rău” prin alegere sau pentru că asta este lumea în care a fost crescut?

Personajul meu nu a avut o alegere. Cum spuneam și mai sus, atunci când crești într-un mediu în care violența extremă este singura formă de asertivitate, lucrurile astea ajung să facă parte din tine la un nivel intrinsec. La asta se adaugă și diversele adicții pe care Marius le are, una dintre ele fiind consumul excesiv de droguri.

Cum a fost prima zi de filmare? Ai avut emoții sau ai intrat direct în pielea personajului?

Vlad Mogoș: „Adela Popescu filma și ea în paralel într-o locație foarte apropiată de cea în care urma să filmez eu și îmi amintesc că în acel moment nu mi-a venit să cred că eu și Adela Popescu jucăm în același serial”

În timp ce mă ducea mașina spre set țin minte că îmi bătea inima foarte tare. Adela Popescu filma și ea în paralel într-o locație foarte apropiată de cea în care urma să filmez eu și îmi amintesc că în acel moment nu mi-a venit să cred că eu și Adela Popescu jucăm în același serial.

După care, prima secvență am avut-o cu Millo și țin minte că în timp ce se așezau camerele, Millo m-a tras într-o parte și a început să mă ,,încarce”, cum se zice pe set. Adică să îmi explice foarte clar contextul psihologic în care se găsește personajul meu pentru a începe să mă încarc emoțional cu situația respectivă. La primul rec am zis un ,,Doamne Ajută!” și m-am aruncat.

Cum este să debutezi alături de actori cu multă experiență, precum Dragoș Bucur și Tudor Chirilă?

În primul rând, mă simt norocos și onorat. Atât Dragoș Bucur, cât și Tudor Chirilă reprezintă două repere pentru lumea artistică din România, iar pentru mine ei sunt artiștii români de la televizor cu care eu am crescut. Țin minte că mă uitam la Băieți Buni, eram un copil și mă jucam prin casă, împușcam adversari imaginari. Apoi, în adolescență, am început să ascult Vama, iar la 18 ani urlam ,, Am doar 18 aaaaaaani/ Sunt nebun, iubesc și nu am baaani”.

Ce mesaj are Vlad Mogoș pentru actorii mari din serial: „Vreau să le mulțumesc atât lui Dragoș, cât și lui Tudor pentru generozitatea și răbdarea cu care ne-au tratat pe noi, actorii tineri de pe set aflați la început de drum”

Așa că, în momentul în care m-am văzut pe set cu ei, am avut un amestec de emoții, cu fascinație și cu recunoștință. Am înțeles câte pot învăța de la astfel de oameni doar stând pe lângă ei și respirând același aer. Vreau să le mulțumesc atât lui Dragoș, cât și lui Tudor pentru generozitatea și răbdarea cu care ne-au tratat pe noi, actorii tineri de pe set aflați la început de drum. Ne-au dat încredere și ne-au validat prezența acolo, ceea ce pentru mine unul,  a însemnat foarte mult.

Ai primit vreun sfat de pe platou care ți-a rămas în minte?

,,Când nu ai timpul fizic să pregătești un rol cât ai considera tu necesar, mergi pe instinct.”

Noul serial românesc de la PRO TV, TRAFIC, în care joacă și Vlad Mogoș, se difuzează în fiecare luni, de la ora 21:30

Ți-ar plăcea ca publicul să-ți urască personajul sau să ajungă să-l înțeleagă?

Mi-ar plăcea să simtă ceva în raport cu el. Fie că aleg să îl urască, să-l îndrăgească, să-l înțeleagă sau să-l iubească, mi-aș dori ca Marius să declanșeze ceva în ei.

Ce ți-ai dori să știe mai multă lume despre Vlad Mogoș, omul?

Că sunt un artist pasionat și îndrăgostit de ceea ce fac și că mi-aș dori să ajung la cât mai multă lume.

Foto: Pro TV

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Libertatea
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