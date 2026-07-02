Cu ce se ocupă Iulia Mîzgan, partenera lui Tudor Chirilă. Juratul de la „Vocea României” a publicat un interviu rar cu mama celor doi copii ai săi

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Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Recent însă, perechea a devenit mai prezentă în spațiul public. După ce au participat împreună la Gala UNITER 2026, la finalul lunii mai, juratul de la „Vocea României” a publicat în mediul online un interviu cu mama celor doi copii ai săi.

Cu ce se ocupă Iulia Mîzgan, partenera lui Tudor Chirilă

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan sunt parteneri de cuplu, dar și parteneri în afaceri. Cei doi au o pensiune în satul Porumbacu de Sus, de lângă Sibiu, despre care Iulia a vorbit recent într-un interviu publicat de artist în mediul online. Cu această ocazie, Iulia a dezvăluit cu ce se ocupă, dar și ce provocări au întâmpinat ea și juratul de la „Vocea României” în renovarea și reabilitatea pensiunii lor.

„Mă numesc Iulia și am un parcurs în comunicare, apoi în antreprenoriat. Am început cu un magazin online cu jucării pentru copii, iar apoi viața m-a dus către un business în turism, Porumbacu 216, care este o pensiune pe care am renovat-o și reabilitat-o în Porumbacu de Sus, lângă Sibiu”, a spus Iulia Mîzgan, în podcastul Ideas Chat.

Iulia Mîzgan și Tudor Chirilă, parteneri de cuplu și în afaceri

În cadrul aceluiași interviu, Iulia a glumit că n-a suferit din dragoste atât cât a suferit în timp ce lucra la renovarea și reabilitarea pensiunii Porumbacu 216. Iulia a povestit mai multe provocări întâmpinate în acest proces. Prima a fost că nimeni nu voia să lucreze cu factură. Apoi, ea și Tudor au fost nevoiți să schimbe primul constructorul fiindcă nu era pregătit să ducă proiectul la final, iar cel de-al doilea i-a păcălit să cheltuie 30.000 de euro pe materiale pe care nu le-au folosit.

„Am avut această neînțelegere și neplăcere cu al doilea constructor care, pe baza neatenției mele, ne-a introdus niște materiale în contract, de 30 de mii de euro, pe care noi nu le-am folosit, doar că el le-a trecut în contract. Eu nu am fost atentă, am semnat și apoi a trebuit să le plătim. (…) Am încercat să mergem în instanță, să arătăm că am fost efectiv păcăliți, doar că, atunci când ai un statut juridic, e mult mai greu să demonstrezi. Legea pleacă de la premisa că, dacă tu ești entitate juridică, se presupune că știi ce faci. Nu mai merge ca la persoană fizică, unde poți să invoci: «Dom’le, nu am știut».

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„Eu nu am avut depresie din dragoste, cum am avut depresie de la constructori”

Eu acum nu mai fac niciun contract, oricât de neimportant ar fi, nu-l mai fac singură. Eu nu am avut depresie din dragoste, cum am avut depresie de la constructori, adică de la o casă. Este ceva…”, a povestit partenera lui Tudor Chirilă.

În cadrul aceluiași interviu, Iulia a vorbit și despre cea mai bună decizie de business pe care ea și Tudor au luat-o, respectiv să automatizeze totul. Spre exemplu, cei doi pot opri și porni centrala din pensiune de pe telefon și pot regla temperatura din camere la distanță. „Eu cred că asta a fost o decizie bună pe care am luat-o, că acum suntem mai liberi, adică nu suntem atât de legați. Avem un administrator acolo, dar, oricum, e mult mai ușor”, a completat Iulia.

Pensiunea Porumbacu 216 este veche de 100 de ani și în ea s-au investit aproape 400.000 de euro.

Foto: Instagram; Facebook; Captură YouTube

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