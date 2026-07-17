Întâlnire de gradul 0 între fostul și actualul soț al lui Brigitte Pastramă. Ce l-a întrebat Ilie Năstase pe Florin Pastramă despre fosta soție

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Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri emoționante despre fosta relație cu Ilie Năstase. Fostul tenismen l-a întrebat pe actualul soț al vedetei despre ea.

Întâlnire de gradul 0 între fostul și actualul soț al lui Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă a vorbit deschis despre fosta căsnicie cu Ilie Năstase, dintre anii 2013 și 2018. Deși cei doi și-au spus „adio” în urmă cu aproximativ opt ani, relația lor rămâne un capitol important din viața lui Brigitte, care a mărturisit că îl poartă cu drag în suflet și îi dorește doar binele.

Chiar dacă fiecare și-a refăcut viața, legătura dintre Brigitte și Ilie nu s-a stins complet. Recent, fostul mare tenismen i-a transmis un mesaj fostei sale soții prin actualul ei partener, Florin Pastramă. Potrivit lui Brigitte, Ilie l-a întrebat pe Florin: „Ce face nebuna? E bine, îmi place că face lucruri faine. Să o țină tot așa!”.

Declarația ei, făcută în cadrul emisiunii Spynews TV Live, dezvăluie emoția cu care vedeta își amintește de perioada petrecută alături de Ilie. „Pentru mine a fost foarte important ca, după atâta timp, familia lui să mă aprecieze. Și e foarte important să văd că el este bine. Să știi că eu l-am iubit pe el, chiar dacă soțul meu actual mă așteaptă acolo. Eu l-am iubit foarte mult pe Ilie. Dumnezeu mi-a schimbat viața prin el. Nu am cum să nu îi doresc tot binele din lume.”

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Regrete, dar și recunoștință

Brigitte a recunoscut că, la momentul despărțirii de Ilie Năstase, a avut regrete. „Am avut de multe ori regrete că m-am despărțit de el, la momentul acela. Fiind însă foarte orgolioasă, nu am putut să îi spun. Sunt foarte bucuroasă dacă lui îi merge bine. Îmi doresc să fie fericit”, a adăugat vedeta, subliniind că între ei nu există resentimente.

Întrebată dacă ar lua aceeași decizie de a se despărți de Ilie, dacă ar putea da timpul înapoi, Brigitte a evitat un răspuns direct, invocând respectul pentru actualul său soț, Florin Pastramă. „Nu pot să îți răspund la o astfel de întrebare, pentru că am un alt soț. Dacă nu aș avea soț, ți-aș răspunde. Totuși, este o întrebare care nu are răspuns, pentru că sunt într-o căsnicie fericită, în care ne susținem reciproc.”

Vedeta a mai adăugat că este recunoscătoare pentru dragostea și liniștea pe care le-a găsit alături de Florin. „Eu am intrat în această căsnicie pentru sufletul meu și pentru a-mi găsi liniștea. Pe vremea aia aveam nevoie de un umăr de carne. La început, am avut îndoieli, dar am zis: Doamne, am greșit sau n-am greșit, dar dacă crezi asta, schimbă Tu ce e de schimbat.”

Foto: Instagram; Libertatea.ro

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