Andreea Popescu, nemulțumită că nu este căutată de bărbați, de când e singură: „Nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată”

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Andreea Popescu este o femeie singură și disponibilă. Cu toate că a înflorit după divorț, vedeta se plânge că nu este căutată de prea mulți bărbați. Ea a abordat acest subiecte și a povestit că este mai căutată de femei, după divorțul de Rareș Cojoc, lucru care i se pare de neconceput.

Andreea Popescu, supărată că nu o caută bărbații

Influencerița este o femeie tânără, frumoasă și disponibilă, însă se pare că bărbații nu se înghesuie să îi scrie. Mai mult, mesajele pe care le primește sunt majoritar din partea femeilor, care o complimentează.

Ea le-a mărturisit fanilor că a vorbit cu o prietenă și că a și-a dat seama că nu e căutată de prea mulți bărbați. A decis să intre în cererile de mesaje ca să vadă cine i-a scris și nu mică i-a fost mirarea să afle că cele mai multe mesaje sunt de la femei.

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„De când sunt în această situație superbă de femeie singură, de-a lungul timpului, mi-au scris câțiva bărbați. Nu foarte mulți. Câțiva. Nu exagerat. Câțiva. Și ieri eram într-o conversație cu o prietenă de-a mea și vorbeam cu acest social media. Și m-am dat seama că mă caută prea puțin bărbați. Și atunci am avut curiozitatea să intru prin message request. Pentru că mie îmi scriu 99% femei. Și am intrat să cercetez un pic Instagram-ul ăsta, păi nu se poate, măi”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

Ea a precizat că multe femei îi fac complimente, dar bărbații nu o abordează.

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„Multe femei îmi scriu cât sunt de frumoasă, cât sunt de minunată, cât am înflorit, cât am înverzit, dar bărbați mai deloc și nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată. M-a blestemat cineva. E clar”, a susținut influencerița.

Ce mesaj a primit de la „Ionel”

Influencerița a mărturisit că a primit un mesaj interesant pe Instagram și a găsit un bărbat care a abordat-o, însă a rămas surprinsă într-un mod neplăcut.

„Dau scroll mult așa și într-un final îl găsesc pe Ionel. L-am găsit pe Ionel care mi-a scris. Doamne, eram așa încântată. Îmi scrie Ionel un mesaj foarte interesant, că nu știe între cine se aleagă. Era foarte confuz. Între mine sau Oana Roman. Nu știa. Adică era foarte, foarte indecis și mă ruga să-l ajut să aleagă.

Și am deschis poza lui Ionel. Adică, atunci când te gândești la Ionel, are și un nume predestinat. Doar că atunci când am deschis poza m-am speriat. Și nu știa Ionel, oare să te aleg pe tine sau pe Oana Roman? Și acum nu știu ce să-i răspund lui Ionel. Vă rog frumos să mă ajutați”, a povestit Andreea Popescu.

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