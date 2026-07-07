Andreea Popescu și-a îngrijorat fanii. Mărturisiri sincere despre problemele psihice cu care se confruntă: „În situații din astea mai grele..”

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Andreea Popescu a fost sinceră cu comunitatea ei și a vorbit despre lupta pe care o duce cu anxietatea. Ea a răspuns recent curiozităților urmăritorilor săi și a abordat subiectul într-o manieră extrem de sinceră și deschisă. Iată ce a spus influencerița.

Andreea Popescu, despre lupta cu anxietatea

Fanii au avut mai multe întrebări legate de viața personală, printre care au întrebat-o și cum stă cu anxietatea. Vedeta le-a răspuns sincer și a explicat că aceste stări apar când se gândește la viitor și la direcția în care merge viața ei.

„Stări de anxietate am avut, mai ales când mă gândesc la viitor. Viitor înseamnă cu mine, dar nu de partea financiară, nu acolo am o problemă, ci viitorul meu așa cu mine, eu Andreea, ce faci Andreea peste cinci ani? Aici mă apucă așa o stare, dar ziceam că fac terapie și fac și de două ori pe săptămână. În mod normal trebuie să faci terapie o dată pe săptămână, dar în situații din astea mai grele… și am avut perioade grele”, a mărturisit Andreea Popescu.

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Ea a mărturisit că merge la terapie constant și încearcă să își țină emoțiile în frâu și să le conțină. Cu toate că nu a ajuns la vindecare, Andreea Popescu spune că este într-un proces și merge în direcția bună.

„Nu vă imaginați că acum sunt extraordinar de bine, dar sunt pe drumul ăla. Adică rămân cum trebuie”, a mai adăugat ea.

A trecut printr-un divorț dureros

Andreea Popescu este divorțată de Rareș Cojoc și acum locuiește singură. Ea și fostul soț își împart egal timpul cu copiii. Separarea a fost extrem de dificilă pentru amândoi partenerii, care au încercat să facă totul cât mai bine din grija față de copii.

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„Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării faptului că începem să ne ignorăm dorințele, lipsa timpului, și nu ne mai dăm timp.

Asta este problema, că intrăm așa, în vâltoarea vieții și nu ne mai dăm timp să rezolvăm problemele care apar, și ele apar în fiecare zi și dacă nu le rezolvi, și dacă le ignori, considerând că ai tot timpul din lume să faci lucrul acesta, ajungi în acest punct, cel puțin așa s-a întâmplat în cazul nostru.”, a fost o parte a mesajului transmis de Andreea Popescu.

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