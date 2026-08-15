Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie. Care este secretul relației lor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie și 23 de ani de iubire. Cuplul a marcat momentul printr-un dans romantic pe plajă, la apus.

Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie

Ileana Badiu celebrează iubirea care a trecut testul timpului. Vedeta și soțul ei marchează 18 ani de căsnicie și 23 de ani de relație cu un moment simplu, dar plin de emoție. Cei doi au ales să-și sărbătorească aniversarea printr-un dans romantic pe plajă, la apus, imortalizat într-un videoclip pe care Ileana l-a împărtășit cu urmăritorii săi.

„Nu cred că secretul unei căsnicii este să nu vă călcați niciodată pe picioare. Cred că secretul este să nu vă opriți niciodată din dans. La mulți ani nouă. 18 ani de căsnicie. 23 de ani de cand dansam impreuna”, a scris Ileana în descrierea postării, arătându-și recunoștința pentru căsnicia ei solidă. În imagini, vedeta și partenerul ei zâmbesc larg, dansând relaxați, într-o atmosferă plină de iubire.

Cum a început relația dintre Ileana și Cătălin Badiu

În trecut, Ileana Badiu a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut în relația cu partenerul ei de viață, Conf. Univ. Dr. Cătălin Badiu. Ileana și Cătălin s-au cunoscut când bărbatul era în ultimul an de medicină, iar azi, Cătălin este medic chirurg cardiovascular. Timp de 11 ani, Cătălin s-a pregătit profesional în Germania.

„De la început am știut că soțul meu are un parcurs profesional pe care trebuie să-l îndeplinească. Sigur, n-am știut că vor fi 11 ani, pentru că atât am stat la distanță. N-am știut între timp că ne ajută Dumnezeu și ne dăruiește și un copil. L-am purtat cumva singură pentru că el venea doar în weekenduri și l-am și crescut singură până la vârsta de 5 ani, când a revenit soțul meu în țară, dar am știut de la început și mi-am asumat treaba asta”, a povesti Ileana în trecut, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

Citește și: Imagini din apartamentul în care locuiește Ileana Badiu. „Așa arată transformarea mea”

Citește și: Ileana Badiu a ajuns pe patul de spital, după ce a descoperit din întâmplare o problemă la plămâni: „De la o vârstă, este bine să ne căutăm”

Ileana Badiu se află la al doilea mariaj

Înainte să-și găsească liniștea alături de Cătălin Badiu, Ileana a fost căsătorită timp de trei ani, între 2001 și 2004, cu fostul jucător de tenis Dinu Pescariu. În podcastul găzduit de Ilinca Vandici, fosta prezentatoare de televiziune a făcut dezvăluiri dureroase din timpul primei căsnicii.

„Am avut o sarcină pe care am pierdut-o oprită în evoluție la trei luni, pe vremea când nimeni nu vorbea despre asta. A fost prima, aveam 25 de ani, nu era nimeni la care să mă raportez, la vremea aia nu se știa, nu se vorbea. N-am înțeles ce s-a întâmplat cu mine. Am suferit groaznic. N-am investigat, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Atunci au apărut analizele hepatice foarte mari, dar nimeni nu-și explica ce legătură are. După am început să investigăm”, a povestit Ileana Badiu, în podcastul Ilincăi Vandici.

Care a fost motivul divorțului

În mai 2024, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ileana Badiu a spus adevăratul motiv al divorțului de fostul jucător de tenis.

„La noi divorțul a fost consensul. Împreună am decis că este mai bine. Că suntem prea tineri să ne stricăm viața împreună, să acceptăm ideea că nu a funcționat între noi și să avem dreptul fiecare dintre noi în a-și reface viața, ceea ce s-a și întâmplat în ambele părți. Eu nu văd divorțul ca un eșec, este o eliberare”, a mărturisit Ileana Badiu, la Kanal D.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News