Eva Măruță, mesaj emoționant pentru Cătălin Măruță, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele”: „Eroul meu!”

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Cătălin Măruță revine pe micile ecrane din această toamnă, la emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1. Fiica lui, Eva, l-a emoționat cu un mesaj de susținere pe Instagram.

Eva Măruță, mesaj emoționant pentru Cătălin Măruță, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele”

Eva Măruță și-a emoționat tatăl și urmăritorii cu un mesaj plin de iubire cu ocazia începutului unui nou capitol în cariera acestuia, la Antena 1.

„Te iubesc, tata, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu!”, a scris micuța pe Instagram.

După 18 ani de emisiune live, Cătălin Măruță este entuziasmat să prezinte o emisiune înregistrată, astfel încât să aibă mai mult timp alături de Andra și de cei doi copii ai lor, David și Eva.

„După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele”, a transmis Măruță pe Facebook.

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Ce se va întâmpla cu Denise Rifai

La începutul anului 2026, Denise Rifai anunța că pleacă de la Kanal D, unde a prezentat timp de mai bine de cinci ani emisiunea „40 de întrebări”, ca să prezinte emisiunea „Furnicuțele”, la Antena 1. După doar jumătate de an, Antena 1 a decis să schimbe direcția și să ofere rolul de prezentator lui Cătălin Măruță, a cărui emisiune de la Pro TV a fost scoasă de pe post în februarie.

După ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la „Furnicuțele”, Denise Rifai va găzdui un alt proiect, la care lucrează în prezent. „O nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, a explicat jurnalista.

Ce audiență a avut emisiunea „Furnicuțele”

Denise Rifai a început „Furnicuţele” pe 20 aprilie, cu Raed Arafat invitat, informează Hotnews. Emisiunea, cu 425.000 de români care s-au uitat la Antena 1 atunci, a fost printre primele din tot sezonul, dar nu a fost prima. Ediţia cu cei mai mulţi telespectatori în faţa televizoarelor a fost cea din 12 iunie. Invitatul acelei ediții a fost cântăreţul de muzică populară Valentin Sanfira. Audienţa s-a apropiat atunci de jumătate de milion de români.

Primele zece ediţii ca audienţă au depăşit toate 400.000 de telespectatori. Au atras public în aceste emisiuni nume precum Paula Chirilă, Dani Oţil şi Nicolai Tand. La polul opus, cele mai slabe emisiuni „Furnicuţele”, ca audiență, abia au depăşit 200.000 de telespectatori pe minut. I-au avut ca invitaţi pe doctorul Wargha Enayati (250.000 pe 19 mai), pe Sorin Pârcălab (240.000 pe 25 mai) şi pe Cătălin Smărăndescu (220.000 de români pe 11 mai).

Foto: Antena 1

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