Tatăl Mihaelei Borcea a murit la 86 de ani: „S-a oprit o parte din lumea mea…”

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Mihaela Borcea a transmis un mesaj îndurerat după moartea tatălui ei, la vârsta de 86 de ani.

Tatăl Mihaelei Borcea a murit la 86 de ani

Mihaela Borcea este în doliu după pierderea tatălui, pe care a spus, într-un mesaj emoționant pe rețelele sociale, că a fost un om „puternic” și „pozitiv”.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea… Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet.

Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi. Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc. Drum lin către lumină, tăticul meu iubit! Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus.

Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu iar eu feblețea ta. Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a scris Mihaela Borcea pe Facebook.

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Cine este Mihaela Borcea

Mihaela Borcea a ajuns în atenția publică prin prisma mariajului cu afaceristul Cristi Borcea, fost acționat și președinte executiv al echipei de fotbal Dinamo. Cei doi au fost căsătoriți între anii 1988 și 2011, și împreună au trei copii, gemenii Michael Angelo și Melissa Antonia, și fiul cel mare, Patrick.

La rândul ei, Mihaela este femeie de afaceri. A început să muncească de la vârsta fragedă de doar 16 ani, iar prima ei afacere a fost domeniul gazelor lichefiate, domeniu dificil, mai ales pentru o femeie. Aceasta a transmis că s-a descurcat cu greu, dar în cele din urmă a reușit, afacerea funcționând în continuare, relata As.ro în 2024.

În iunie 2025, la 14 ani de la divorțul de Cristi Borcea, Mihaela s-a recăsătorit cu Sorin Rap, fost inspector principal de poliție al PJ Ilfov-Bragadiru. Acesta a fost concediat după ce a fost condamnat la un an și zece luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, în data de 2 mai 2012, potrivit Kanal D.

Mihaela a ales să păstreze numele de familie Borcea după căsătoria cu Sorin Rap, întrucât cu acest nume este cunoscută în lumea afacerilor.

Foto: Facebook

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