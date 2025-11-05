Cum arată Mihaela Borcea în costum de baie, la 55 de ani. Femeia de afaceri se află în vacanță, în Kenya

Mihaela Borcea (55 ani) a plecat împreună cu soțul ei, Sorin Rap, în vacanță într-un loc exotic. Femeia de afaceri a ales să petreacă câteva zile însorite în Kenya, alături de câțiva prieteni. Aceasta a publicat pe rețelele sociale câteva imagini de pe continentul african, printre care unele în care apare în costum de baie, la plajă.

Mihaela Borcea, vacanță în Kenya

Mihaela Borcea pare să se bucure din plin de zilele petrecute pe tărâm african, alături de soțul ei, Sorin Rap. Cei doi au ales să plece în vacanță în Kenya împreună cu câțiva prieteni, țară cunoscută pentru apele cristaline și atmosfera exotică.

Femeia de afaceri a publicat în mediul online mai multe imagini din vacanță. În una din fotografii, aceasta apare purtând o rochie vaporoasă de vară și o pereche de ochelari de soare, pe o plajă plină de palmieri și nisip alb.

Într-o altă imagine, Mihaela Borcea poartă un costum de baie în mai multe nuanțe, accesorizat cu bijuterii fine și ochelari de soare.

Din fotografii reiese faptul că Mihaela și Sorin se bucură unul de compania celuilalt, dar și de liniștea oceanului și a plajelor însorite din Kenya.

Mihaela și Sorin Rap s-au căsătorit religios

În această vară, pe data de 5 iunie, Mihaela Borcea a îmbrăcat din nou rochia de mireasă. Fosta soție a lui Cristi Borcea s-a căsătorit religios cu Sorin Rap, bărbatul cu care are o relație de mai mulți ani.

Sorin rap a cerut-o de soție în 2024, iar anul acesta au făcut pasul cel mare. Doar că, cei doi nu s-ar fi căsătorit și civil, ci doar la Biserică.

„Zilele acestea au fost cu adevărat speciale pentru noi/mine.(…) Sorin, iubitul meu, a făcut un gest extraordinar: mi-a dăruit un inel, acesta simbolizând cererea în căsătorie. Este un bărbat deosebit, care m-a învățat să iubesc din nou și să cred în puterea iubirii adevărate, un om minunat, cu o inimă mare, optimist, care mă surprinde în fiecare zi. Alături de el, am redescoperit bucuria lucrurilor simple și frumusețea fiecărui moment trăit împreună”, a povestit Mihaela Borcea în momentul în care Sorin Rap a cerut-o de soție.

„Mă face să mă simt iubită, apreciată și respectată, iar pentru asta îi voi fi recunoscătoare. Momentul a fost plin de emoție, iar răspunsul meu a fost unul din toată inima „DA!”. Înconjurați de familie și prieteni, am trăit împreună clipe de neuitat, încărcate de bucurie și promisiuni pentru viitor”, a mai scris atunci femeia de afaceri, în mediul online.

