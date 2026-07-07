Andreea Marin, spectaculoasă în costum de baie, la 51 de ani. Cum s-a afișat vedeta în vacanță 

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Andreea Marin și-a surprins fanii cu noi imagini din vacanța petrecută pe insula Capri din Italia. Vedeta, în vârstă de 51 de ani, a postat fotografii cu ea în costum de baie, iar urmăritorii i-au apreciat silueta perfectă. Prezentatoarea spune că insula Capri este locul ei de suflet în care ajunge an de an.

Andreea Marin, imagini fabuloase din vacanță

Andreea Marin a revenit recent din vacanța petrecută în Capri. Vedeta și-a afișat silueta trasă prin inel pe una dintre cele mai frumoase plaje din lume.

„În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi.

Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțindu-mă ca acasă! Și încă mă surprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

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Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă.

Bine, recunosc: eu îmbin vacanța cu munca uneori, de pildă de data aceasta am avut șansa de a lucra pentru parteneri de aici un proiect vizual minunat și veți vedea în curând fotografii și imagini de neuitat. Dar gata cu visarea – la treabă! Sunt la birou și încep filmările în studioul @creativehubvoiceandvisibility în curând, înapoi la realitate în hubul meu creativ, așadar. Mâine promit să revin aici și cu imagini de pe mare în mișcare, însoțite de sunetul autentic al naturii. O zi frumoasă și cu spor!”, a transmis Andreea Marin pe contul de socializare.

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Cum își menține silueta

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme în ultimii ani și acum se concentrează pe echilibrul în alimentație, ca să își păstreze rezultatele.

Principiile sănătoase sunt cheia dietei sale. Vedeta a recunoscut că nu face excese.

„Nu fac excese. Mănânc mai puțin decât înainte, chiar simt că stomacul mi s-a micșorat. Caut să mănânc un singur fel la masă, nu trei feluri. Prefer, vorba nutriționistei mele, să mănânci două ciorbe. Dacă ți-a plăcut mult ciorba asta, mai mănâncă o porție, dar nu mai combina și cu altceva”, a declarat Andreea Marin.

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