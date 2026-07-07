Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”

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Angela Similea va împlini 80 de ani pe 9 iulie 2026 și va sărbători acest eveniment special din viața ei alături de unicul copil, fiul său, Sorin Hilgen, stabilit în America de mai mulți ani. Cu ce se ocupă bărbatul acolo.

Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America

Pe 9 iulie, Angela Similea, una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră, va împlini venerabila vârstă de 80 de ani, iar această aniversare specială va fi marcată de prezența celor dragi, inclusiv familia sa din America. Artista abia așteaptă să-și revadă fiul, Sorin Hilgen, nora, cei doi nepoți și pe prietena unuia dintre ei, care vor veni să îi fie alături.

Octavian Ursulescu, un prieten apropiat al Angelei, a povestit într-un interviu recent despre întâlnirea lor. „Am regăsit-o pe Angela Similea, așa cum o știu dintotdeauna – prietenoasă, plină de umor și de o eleganță impecabilă. N-a ascuns faptul că, peste puține zile, împlinește, de necrezut, 80 de ani. Este fericită pentru că întreaga familie îi vine din America să o sărbătorească”, a spus acesta pentru Click!.

Sorin Hilgen locuiește în Statele Unite de peste 25 de ani și ocupă o poziție de director în domeniul IT, lucrând pentru o companie prestigioasă. Sorin este rodul celei de-a doua căsnicii a artistei cu chitaristul Sorin Movileanu, fiind ulterior adoptat de Jan Hilgen, al treilea soț al Angelei. Cu doi copii și o carieră strălucită, Sorin este o sursă de mândrie pentru mama sa.

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„Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”

Angela Similea a vorbit deschis despre realizările fiului său într-o emisiune TV. „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei? Eu n-am avut în viața mea salariu. Dar oricum are foarte mult”, a declarat artista. Totodată, ea a mărturisit că despărțirea de fiul său, atunci când acesta a plecat în străinătate, a fost extrem de dureroasă.

„Când am înțeles că este foarte dotat și foarte muncitor, am hotărât, împreună cu Jan, să facem niște eforturi materiale deosebite pentru ca el să studieze în Elveția, la un liceu cu specializare în computere. Era vorba de taxe foarte mari, de zeci de mii de dolari anual, dar băiatul nostru nu ne-a înșelat așteptările: în fiecare an a avut cea mai mare medie pe școală, iar, la testul de admitere pe facultate a obținut 95 de puncte din 100 posibile”, a povestit Angela Similea.

Angela Similea a fost căsătorită de patru ori. Primul soț a fost electricianul Andi Constantin, de care s-a despărțit după un timp scurt pentru a întemeia o familie cu chitaristul Sorin Movileanu. Deși din căsnicia lor a rezultat un fiu, mariajul dintre artista și al doilea soț nu a funcționat. Ulterior în viața ei a apărut afaceristul olandez Jan Hilgen care l-a adoptat pe Sorin. Deși păreau familia perfectă, relația lor s-a încheiat în 1991, după 17 ani de căsnicie, când Angela a decis să divorțeze povestind că ultimii ani alături de Hilgen au fost de coșmar, acesta fiind dependent de alcool. În 1999, artista s-a recăsătorit cu politicianul Victor Surdu, care s-a stins din viață în 2011, la 63 de ani.

Foto: Facebook

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