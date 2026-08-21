Răzvan Fodor se mută de la Antena 1 la Pro TV. Unde îl vom vedea pe micul ecran

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Surpriză pe micile ecrane: Răzvan Fodor se alătură echipei Pro TV! Fodor va apărea în serialul „Băieți Buni: Pe viață”, alături de Cabral și Dragoș Bucur. Acesta promite acțiune și momente pline de emoție, la două decenii de la lansarea primului sezon.

Răzvan Fodor se mută de la Antena 1 la Pro TV

Răzvan Fodor face un pas important în cariera sa. După ce a fost gazda unor emisiuni de succes la Antena 1, precum „Burlacul” sau „Splash! Vedete la apă”, actorul și prezentatorul a semnat cu Pro TV. Mutarea vine cu un nou proiect captivant – continuarea celebrului serial „Băieți Buni”, de acum două decenii. Filmările pentru sezonul 2, intitulat „Băieți Buni: Pe viață”, s-au încheiat recent, urmând să se lanseze în câteva luni la Pro TV și pe VOYO.

Revenire spectaculoasă pe micile ecrane

După o pauză de reflecție în care s-a dedicat familiei și pasiunilor personale, Răzvan Fodor revine în forță pe micile ecrane. „Nu lucrez la nimic. Sunt într-o pauză binevenită, ca să zic așa. Am niște chestii domestice: mobilez o casă, am grijă de copil, gătesc… Am ajuns la o medie de patru zile din șapte pe săptămână în care gătesc pentru casă, prieteni, familie. Dacă pun mâna pe telefon și mă dau disponibil, imediat apare ceva: «Hai, Fodorică, facem asta, mai facem ceva». Practic acum mai am timp și de alte lucruri. Da, trăiesc!”, declara Fodor pentru Cancan, în vara anului 2025.

Acum, însă, actorul este gata să-și surprindă publicul cu un rol în „Băieți Buni: Pe viață”. Fodor se alătură unei distribuții de excepție, alături de nume precum Cabral și Dragoș Bucur, care revin în pielea îndrăgiților Edi Bălan și Călin Boboc. „Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție”, a declarat Cabral.

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O familie împărțită între două mari televiziuni

În timp ce Răzvan Fodor începe un nou capitol la PRO TV, soția sa, Irina Fodor, rămâne în continuare una dintre cele mai apreciate gazde ale postului Antena 1. Ea prezintă două dintre cele mai urmărite emisiuni de la noi din țară, „Asia Express” și „Chefi la cuțite”. Faptul că soții Fodor activează acum la posturi concurente nu pare să fi afectat echilibrul familiei, mai ales că Răzvan a subliniat în interviurile recente cât de important este pentru el să dedice timp familiei și pasiunilor personale.

Ce aduce nou „Băieți Buni: Pe viață”

Serialul „Băieți Buni: Pe viață” readuce în prim-plan povestea celor doi polițiști, Edi Bălan și Călin Boboc, care sunt nevoiți să colaboreze din nou după două decenii. De data aceasta, însă, viața lor a luat întorsături neașteptate: unul a devenit șef de secție, iar celălalt activează la Europol. În ciuda schimbărilor, diferențele dintre stilurile lor de lucru rămân la fel de evidente, generând momente tensionate și pline de umor.

Distribuția serialului îi include și pe Cosmina Păsărin, care își reia rolul iconic al Guvidei, Monica Bîrlădeanu în rolul soției lui Edi Bălan, dar și pe Oana Cârmaciu și Niko Becker în rolurile unor tineri polițiști. Alături de ei, Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor aduce în scenă personaje noi și captivante, promițând un sezon plin de acțiune, emoție și umor.

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O carieră în ascensiune

Ultima apariție a lui Răzvan Fodor la Antena 1 a fost în toamna anului 2025, când a participat ca invitat special la „Chefi la cuțite”. În ciuda succesului de care s-a bucurat acolo, Fodor a simțit nevoia de o schimbare. „De la o anumită vârstă nu mai trebuie să alergi după lucruri, trebuie să te bucuri. De copil, de toate momentele care se întâmplă. Odată cu vârsta devii mai înțelept. Eu cost foarte puțin, pentru că mi-am dat seama care sunt nevoile și care sunt lucrurile importante. Adică nu dăm bani pe ceasuri, pe mașini, pe chestii extravagante… Eu vreau să trăiesc, vreau să am vacanțe mișto. Dau bani mulți, în schimb, pe vacanță”, povestea el pentru Cancan anul trecut.

Foto: Instagram

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