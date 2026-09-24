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Elena Udrea a reacționat în mediul online după ce președintele Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru, cunoscuți pentru discreție, au fost fotografiați sărutându-se pe pista unui aeroport din New York.

Ce a spus Elena Udrea despre sărutul romantic dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Un gest de tandrețe între președintele României, Nicușor Dan, și partenera sa, Mirabela Grădinaru, surprins pe pista unui aeroport din New York, a stârnit un val de reacții în mediul online. Cei doi, care formează un cuplu discret de mai mulți ani, au fost fotografiați sărutându-se în timpul vizitei oficiale a președintelui la Adunarea Generală a ONU. Scenele au fost comentate intens, iar Elena Udrea se numără printre persoanele care au avut o reacție publică.

„Președintele României dă un bun exemplu de romantism tradițional! Este reconfortant și încurajator să mai vezi astăzi un bărbat sărutând o femeie…”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

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Mirabela Grădinaru, o prezență nelipsită de la întâlnirile președintelui Nicușor Dan

Deși imaginile au fost primite cu entuziasm de unii, președintele Nicușor Dan a declarat că nu și-a dat acordul pentru publicarea acestora. Cu toate acestea, atenția acordată cuplului a scos la lumină o latură mai puțin cunoscută a liderului. Mirabela Grădinaru, care până de curând a preferat să rămână în umbra reflectoarelor, îl însoțește din ce în ce mai des pe președinte în vizitele oficiale internaționale. În ultimele luni, ea a fost alături de acesta și la Ankara, dar și la Paris, unde cuplul a participat la întâlniri de rang înalt la Palatul Élysée.

Prezența lor la New York a inclus momente oficiale marcante, precum întâlniri cu António Guterres, secretarul general al ONU, și Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Cu toate acestea, președintele și partenera sa au găsit timp și pentru o vizită emoționantă la Memorialul 9/11. „Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice”, a declarat Nicușor Dan, citat de Spynews.

Foto: Instagram

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