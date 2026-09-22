Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, au divorțat. Care a fost motivul și în ce relații sunt acum: „Eu am venit la Pitești, el a rămas în Oradea”

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Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, divorțează după trei ani de căsnicie. Cei doi s-au separat în primăvara anului 2025. Bia a vorbit despre motivele care au dus de la separare și despre relația pe care o au în prezent, la mai bine de un an de când au decis să meargă pe drumuri separate.

Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, au divorțat după trei ani de căsnicie

Bia de la Mireasa, sezonul 8, a vorbit deschis despre divorțul de Robert, partenerul alături de care a împărtășit o poveste de dragoste începută sub lumina reflectoarelor. După trei ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Bia a explicat motivele care au dus la această decizie și cum a decurs despărțirea lor.

Povestea unei despărțiri fără dramă

„Ne-am separat în luna martie, aprilie, pe acolo. Eu am venit la Pitești, el a rămas în Oradea, însă divorțul în sine a mai durat câteva luni”, a mărturisit Bia. Decizia de a pune capăt mariajului nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unor diferențe ce s-au adâncit treptat. Potrivit fostei concurente, sentimentele dintre ei s-au stins în timp, iar separarea a venit firesc, fără conflicte dramatice.

Terapia de cuplu nu era o opțiune

În ciuda încercărilor de a-și salva relația, Bia și Robert nu au apelat la terapia de cuplu. „Nu am fost la terapie de cuplu pentru că nu ne-ar fi ajutat. Diferențele sunt prea mari ca să funcționăm. Nu era cazul”, a explicat Bia. Aceasta consideră că, în cazul lor, terapia nu ar fi schimbat cursul inevitabil al relației.

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Relații cordiale după divorț

Chiar dacă povestea lor de iubire s-a încheiat, Bia și Robert au reușit să păstreze o relație amicală. „Am rămas în relații foarte bune, atât cu Robert, cât și cu familia lui. Vorbim eu cu Robert, ne întrebăm de sănătate”, a spus Bia, subliniind că respectul reciproc a rămas intact.

În plus, relația sa cu familia fostului soț nu s-a deteriorat, cei doi continuând să mențină legătura, chiar și după separare. „Ne interesăm unul de celălalt și discutăm despre lucruri obișnuite din viața de zi cu zi”, a adăugat ea.

Despărțire fără regrete

Pentru Bia, perioada post-divorț nu a fost una marcată de suferință profundă, ci mai degrabă de acceptare. „După despărțire mă simt ok, la noi sentimentele s-au consumat în timp, nu a fost atâta dramă pe cât s-ar crede. Am divorțat după 3 ani”, a încheiat fosta concurentă, citată de Spynews.

Foto: Antena 1; Instagram

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