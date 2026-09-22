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Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, au divorțat. Care a fost motivul și în ce relații sunt acum: „Eu am venit la Pitești, el a rămas în Oradea”

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Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, divorțează după trei ani de căsnicie. Cei doi s-au separat în primăvara anului 2025. Bia a vorbit despre motivele care au dus de la separare și despre relația pe care o au în prezent, la mai bine de un an de când au decis să meargă pe drumuri separate.

Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, au divorțat după trei ani de căsnicie

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Bia de la Mireasa, sezonul 8, a vorbit deschis despre divorțul de Robert, partenerul alături de care a împărtășit o poveste de dragoste începută sub lumina reflectoarelor. După trei ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Bia a explicat motivele care au dus la această decizie și cum a decurs despărțirea lor.

Povestea unei despărțiri fără dramă

„Ne-am separat în luna martie, aprilie, pe acolo. Eu am venit la Pitești, el a rămas în Oradea, însă divorțul în sine a mai durat câteva luni”, a mărturisit Bia. Decizia de a pune capăt mariajului nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unor diferențe ce s-au adâncit treptat. Potrivit fostei concurente, sentimentele dintre ei s-au stins în timp, iar separarea a venit firesc, fără conflicte dramatice.

Terapia de cuplu nu era o opțiune

În ciuda încercărilor de a-și salva relația, Bia și Robert nu au apelat la terapia de cuplu. „Nu am fost la terapie de cuplu pentru că nu ne-ar fi ajutat. Diferențele sunt prea mari ca să funcționăm. Nu era cazul”, a explicat Bia. Aceasta consideră că, în cazul lor, terapia nu ar fi schimbat cursul inevitabil al relației.

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Relații cordiale după divorț

Chiar dacă povestea lor de iubire s-a încheiat, Bia și Robert au reușit să păstreze o relație amicală. „Am rămas în relații foarte bune, atât cu Robert, cât și cu familia lui. Vorbim eu cu Robert, ne întrebăm de sănătate”, a spus Bia, subliniind că respectul reciproc a rămas intact.

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În plus, relația sa cu familia fostului soț nu s-a deteriorat, cei doi continuând să mențină legătura, chiar și după separare. „Ne interesăm unul de celălalt și discutăm despre lucruri obișnuite din viața de zi cu zi”, a adăugat ea.

Despărțire fără regrete

Pentru Bia, perioada post-divorț nu a fost una marcată de suferință profundă, ci mai degrabă de acceptare. „După despărțire mă simt ok, la noi sentimentele s-au consumat în timp, nu a fost atâta dramă pe cât s-ar crede. Am divorțat după 3 ani”, a încheiat fosta concurentă, citată de Spynews.

Foto: Antena 1; Instagram

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