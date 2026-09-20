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Alex Bogdan, confesiuni cutremurătoare despre dependența de jocuri de noroc: „Sper cândva să pot să mă iert. Sunt sigur că ea m-a iertat”

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Actorul Alex Bogdan a povestit la Radio Impuls despre lupta sa de 16 ani cu dependența de jocuri de noroc. Confesiunile emoționante sunt baza spectacolului său „Viață în lucru”, un îndemn la înțelegere și vindecare.

Alex Bogdan, confesiuni cutremurătoare despre dependența de jocuri de noroc

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Alex Bogdan a făcut recent o mărturisire emoționantă la matinalul Brigada devreme de la Radio Impuls, unde a vorbit deschis despre lupta sa de 16 ani cu dependența de jocuri de noroc. Într-un interviu sincer, actorul a povestit cum această luptă l-a afectat profund, atât pe plan personal, cât și profesional, dar și cum a reușit să transforme experiența sa într-un mesaj de speranță pentru cei care trec prin situații similare.

16 ani de tăcere și luptă interioară

De la vârsta de 22 de ani, când cariera sa artistică începea să înflorească, Alex Bogdan a dus în tăcere o bătălie grea cu dependența de jocuri de noroc, o problemă pe care a ascuns-o cu greu de cei din jur. „Trăiești în concubinaj cu diavolul ăsta din tine. Chiar dacă tu, în momentele tale de luciditate, de rațiune, zici că ai o problemă și că vreau ajutor și vreau să fiu bine, dacă ai băut niște beri sau te prinde într-o pasă mai proastă, diavolul vine la butoane și îți dictează ce să faci. Și tu te trezești probabil dimineața cu toți banii pierduți. Atât de grav e. Ca și cum cineva îți ia mințile, la modul cel mai concret cu putință. Efectiv este foarte greu să reziști”, a mărturisit actorul.

În ciuda succesului profesional, viața personală a lui Alex era marcată de nopți petrecute în sălile de jocuri, nesomn și o povară greu de dus. Dependența era accentuată de rușinea și stigmatul care o însoțea, dar și de presiunea de a păstra aparențele.

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O confesiune dureroasă către mama sa

Un moment de cotitură a fost decizia de a-și deschide sufletul în fața mamei sale, dar chiar și acest pas a necesitat mult curaj. „I-am dat un e-mail în care o rugam frumos să mă înțeleagă, să nu mă certe. Îmi era foarte frică de mama, pentru că eu credeam că o dezamăgesc… Și am ascuns foarte mult (n.r. dependența) și mi-am găsit curaj să îi trimit e-mail. Săraca a venit, m-a ajutat, mi-a plătit datoriile, m-a dus pe la psiholog, dar nu a funcționat, pentru că eram mic și prost și am crezut în capul meu că de acum pot să ascund mai bine și să fiu mai atent cu minciunile și cu banii”, își amintește actorul.

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Totuși, una dintre cele mai grele poveri pe care le poartă și astăzi este legată de perioada în care mama sa a fost grav bolnavă. În loc să fie alături de ea, el a folosit boala acesteia ca pretext pentru a cere bani împrumut, un gest care continuă să-l bântuie. „Cel mai mare regret al vieții mele este că nu am putut să fiu mai aproape de ea în perioada aia în care s-a luptat cu boala, să-i fiu sprijin, să o ajut cu bani și este ceva cu care, din păcate, o să trăiesc până la finalul vieții. Sper cândva să pot să mă iert. Sunt sigur că ea m-a iertat”, a spus Alex Bogdan, cu emoție în glas.

„Viață în lucru” – Un spectacol vindecător

Astăzi, actorul transformă această experiență de viață dureroasă într-un act artistic menit să inspire și să educe. Spectacolul său, „Viață în lucru”, pus în scenă la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, este o confesiune despre puterea de a accepta și înfrunta demonii interiori. Îmbinând talentul său actoricesc cu o sinceritate dezarmantă, Alex Bogdan își propune să atragă atenția asupra mecanismelor subtile ale dependenței și asupra impactului pe care aceasta îl poate avea asupra vieții unei persoane și a celor dragi.

„Cred foarte mult în puterea oamenilor de a lupta și cred foarte mult că sunt atât de multe probleme în viețile oamenilor, despre care ei nu vorbesc… Mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care, înainte să ne judecăm, poate să ne înțelegem un pic mai mult”, a spus actorul.

O lecție despre umanitate și iertare

Alex Bogdan subliniază că, înainte de a judeca pe cineva care se confruntă cu o dependență, ar trebui să încercăm să înțelegem suferința din spatele comportamentului său. „Toți poate fug de ceva și asta mi se pare că ar trebui să ne gândim când ne uităm la cineva care suferă”, a concluzionat acesta.

Dependența de jocuri de noroc și alte adicții sunt probleme reale, iar primul pas către vindecare este recunoașterea lor și căutarea sprijinului.

Foto: Instagram

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