Cum au sărbătorit Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, doi ani de căsătorie și ce spun despre gelozie, după cinci ani de relație: „E foarte mult flirt în lumea de azi și nu e neapărat rău” / Exclusiv

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Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria Pavel, au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri prezente la evenimentul VIVA! și au acceptat să vorbească, într-un interviu pentru Unica.ro, despre relația lor, emoțiile de a prezenta împreună o gală live și felul în care reușesc să facă echipă atât în viața personală, cât și în lumina reflectoarelor. Cei doi au dezvăluit detalii despre povestea lor de dragoste, despre momentul în care s-au cunoscut, dar și despre cum s-au schimbat lucrurile între ei după cinci ani de relație și aproape doi ani și jumătate de căsnicie.

Daniel Pavel și Ana Maria Pavel, dezvăluiri despre relația lor după 5 ani

Daniel Pavel și Ana Maria Pavel au vorbit deschis și despre gelozie, flirt și limitele pe care le consideră importante într-un cuplu. Prezentatorul și soția sa au povestit, de asemenea, cum și-au sărbătorit aniversarea în acest an și de ce aleg să se retragă, ori de câte ori au ocazia, în mijlocul naturii. De la Cazanele Dunării până la evenimentele mondene, cei doi au dezvăluit cum arată relația lor dincolo de aparițiile publice și ce înseamnă, pentru ei, să se susțină reciproc.

Au prezentat împreună petrecerea VIVA! de la ParkLake

Bună seara, Daniel! Bună seara, Ana! Și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că ați prezentat evenimentul VIVA!. Cum vă simțiți?

Daniel Pavel: Mulțumim! Păi, aș întreba-o pe soția mea, pentru că ipostaza a fost cu totul inedită.

Ana Maria Pavel: Pentru mine, a fost o ipostază nouă. N-am mai prezentat niciodată o gală live, un eveniment live și, alături de soțul meu. A fost o plăcere și, sincer, am avut emoții constructive, dar doar la început, după care m-am simțit în elementul meu total, ca și în actorie, de altfel.

Daniel Pavel: E, de fapt, e ca acasă. Deci, dom’le, simte-te ca acasă. Eu m-am simțit ca acasă, pentru că m-am planificat. Nevasta e și ardeleancă, și avocat, și actriță, trei ipostaze. Sunt de laudă, dar sunt și foarte demanding (solicitante – n.red.), cum zice englezul, adică planificarea trebuie să fie planificare. Când spun că spun ceva, trebuie să spun și apoi să… Eu zic că m-am descurcat.

Ana Maria Pavel: Am mers pe mâna ta de data asta, pentru că tu ești șeful la tot ce înseamnă prezentări.

Daniel Pavel: Am încercat, cum facem de fiecare dată, să cuplăm oamenii la semnificația momentului și la energia lui. Ne-au ajutat DJ-ul, trupa Amadeea Violin, extraordinar, saxofon, vioară și, desigur, nimeni alta decât Elena Gheorghe. Adică, top de top. Eco peste eco.

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Ce spun despre gelozie

Câți ani de relație ați aniversat anul acesta?

Ana Maria Pavel: Relație, 5 ani, căsătorie… 2 ani și jumătate avem aproape.

Daniel Pavel: Și fii atent că e o chestie extraordinară. Suntem pe 1 septembrie la un eveniment aniversar Unica și pe 8 septembrie, care e și ziua mea, ne-am cunoscut acum 5 ani la gala Unica.

După atâta timp împreună, mai sunteți geloși?

Ana Maria Pavel: Geloși nu cred că am fost nici la început. S-a legat între noi relația foarte natural. Pot să spun că, dacă mi-ar da motive, aș fi geloasă. Pentru că, na, orice femeie e geloasă dacă are motive. Dar nu mi-a dat.

Daniel Pavel: Ideea e că sunt foarte multe momente, foarte multe intersecții pentru fete și pentru băieți, bărbați, femei. E foarte mult flirt în lumea de azi și nu e neapărat rău, după părerea mea. Trebuie să-ți cunoști însă limitele și, cel mai important, și asta e o lecție pe care am învățat-o cu Ana, trebuie să nu o pui sau să nu îl pui într-o ipostază neplăcută. Altfel spus, ai vrea ca acea conversație să fie cunoscută de el, respectiv de ea? Dacă răspunsul este da, e OK, e în ordine. Dacă însă s-a trecut o limită, flirtul poate să producă și efecte.

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Cum au sărbătorit Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, doi ani de căsătorie

Ați făcut ceva special anul acesta pentru aniversările voastre?

Ana Maria Pavel: Am făcut în fiecare an ceva pentru aniversarea noastră. Anul ăsta… Am fost plecați. Am fost la Cazanele Dunării, pentru că acolo ne place nouă să mergem.

Daniel Pavel: Acolo, pentru că oriunde unde e apă, oriunde unde curge râul, marea, și pe noi ne veți găsi întotdeauna încărcându-ne de la energia apei și de la energia, în general, a naturii. Ne place foarte mult. De-aia iubim Park Lake, poate mai mult decât oricând, pentru că, sau oricare alt loc, ne place pentru că e foarte în natură.

Foto: Captură video; Instagram

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