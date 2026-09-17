La ce facultate vrea să meargă Karina, fiica Alinei Laufer și a lui Jorge: „Se pregătește”

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Alina Laufer a dezvăluit ce facultate își dorește fiica ei și a lui Jorge, Karina, să urmeze. Vedeta traversează o perioadă intensă. Fiul ei, Nathaniel, de 5 ani, se recuperează după o fractură, iar fetița ei, Eden, de doar 1 an, necesită îngrijiri constante. Alina jonglează între familie, proiecte și sprijinul fiicei sale mai mari.

La ce facultate vrea să meargă Karina, fiica Alinei Laufer și a lui Jorge

Alina Laufer jonglează cu provocările vieții de mamă a trei copii mici, într-o perioadă marcată de dificultăți și responsabilități intense. Recent, fiul ei, Nathaniel, în vârstă de 5 ani, a suferit o fractură de tibie după un accident casnic, fiind acum imobilizat la pat. „A trebuit să stea la pat, a trebuit să îl îngrijesc, să-l duc la toaletă, să-l mut de colo-colo, să-l ducem afară cu căruciorul”, a povestit Alina pentru Click!. Totodată, fetița ei, Eden, de doar 1 an, necesită atenție constantă, iar gestionarea acestor situații devine o adevărată provocare pentru vedetă.

Cu soțul ei, Ilan Laufer, ocupat cu proiecte importante, Alina se bazează pe sprijinul mamei sale și al fiicei mai mari, Karina, din fosta căsnicie cu Jorge. În ciuda implicării, Karina, elevă în clasa a XII-a, are propriile priorități: Bacalaureatul și admiterea la Facultatea de Medicină. „Kari, draga de ea, mă ajută cu copiii cât poate, dar nu vreau să pun multă presiune pe ea. Totuși, este în clasa a XII-a și are și un examen de admitere și un bacalaureat, care bat la ușă. O să dea la Medicină. Pentru Facultatea de Medicină se pregătește”, a spus Alina, pentru sursa citată.

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Alina Laufer: „Este una dintre cele mai aglomerate perioade pe care le-am trăit în viața mea“

Între îngrijirea lui Nathaniel, nopțile dificile alături de Eden, susținerea Karinei în pregătirea pentru examene și propriile angajamente profesionale, Alina Laufer recunoaște că traversează una dintre cele mai solicitante perioade din viața ei. „De asta spun că perioada aceasta este una dintre cele mai aglomerate perioade pe care le-am trăit în viața mea“, a mai mărturisit ea.

Alina și Ilan Laufer sunt părinții a trei copii: gemenii Davina și Nathaniel, născuți în februarie 2021, și micuța Eden, care a venit pe lume în septembrie 2025. În ciuda tuturor încercărilor, Alina își păstrează optimismul.

Foto: Instagram

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