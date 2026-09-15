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Cum au reacționat soțul și fiica Adelinei Pestrițu când au aflat că va prezenta emisiunea Burlacii: Foc în paradis: „Am stat 5 săptămâni în Istanbul” / Exclusiv

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Adelina Duinea
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După o pauză de aproape un deceniu, Adelina Pestrițu revine în televiziune, iar noul proiect, „Burlacii: Foc în Paradis”, pare să fi venit exact la momentul potrivit. Vedeta a povestit pentru Unica.ro, cum a fost întoarcerea pe micul ecran, ce a convins-o să accepte provocarea și de ce consideră că emisiunea este un proiect „pe sufletul” ei. Adelina Pestrițu a vorbit deschis și despre perioada petrecută în Istanbul, unde a filmat timp de cinci săptămâni, dar și despre felul în care a reușit să păstreze legătura cu soțul și fiica sa.

Adelina Pestrițu, dezvăluiri din culisele Burlacii: Foc în paradis și vieții de familie

Dincolo de televiziune și de noul proiect dedicat poveștilor de dragoste, Adelina Pestrițu a făcut dezvăluiri despre viața de familie, despre relația cu fiica ei și despre principiile după care își crește copilul. Vedeta a vorbit și despre călătoriile sale, despre experiențele pe care le-a avut în străinătate ca româncă, dar și despre zvonurile care au apărut de-a lungul timpului în spațiul public. În interviul acordat pentru Unica.ro, Adelina Pestrițu explică și ce mesaj le transmite telespectatorilor „Burlacii: Foc în Paradis”.

Bună, Adelina! Cum a fost să revii în televiziune după o pauză de aproximativ 10 ani?

Bună! A fost o mare provocare să revin în televiziune. Unele lucruri nu se uită niciodată. Vreau să cred că pot fi îmbunătățite și readuse în prezent. Proiectul Burlacii: Foc în Paradis a venit ca o… bucurie pentru suflet și pentru minte în ceea ce mă privește. Mi-a reactivat pasiunea de a fi în televiziune și mă bucur foarte mult că am fost aleasă să reprezint acest proiect.

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Ce te-a convins că acesta este proiectul pentru care merită să revii?

În primul rând, sunt convinsă că și voi știți că iubirea este cea care ne unește în acest proiect. Concurenții își caută jumătatea, își caută dragostea, iar eu admir și îmi place foarte mult să fiu înconjurată de oameni pentru care iubirea încă este ceva în care își doresc să mai creadă. Așa că este un proiect pe sufletul meu, aș putea spune.

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Cum au reacționat soțul și fiica ei când au aflat că va prezenta reality show-ul de la Pro TV

Adelina Pestrițu, Virgil Șteblea și fiica lor, Zenaida Maria (8)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 20)

Cum au reacționat soțul și fetița ta când au aflat că vei prezenta acest proiect?

Fetița mea s-a bucurat, îi place să se uite la televizor, îi place să mă descopere în tot felul de proiecte, fie ele televizate, fie online. Soțul și fetița au fost alături de mine pentru o bună bucată din timpul pe care l-am petrecut în Istanbul, însă nu au stat până la final pentru că, fiind vacanța de vară, cea mică își dorea să se joace cu prietenele ei și au revenit în țară. Eu am stat 5 săptămâni în Istanbul, dar am păstrat în permanență legătura cu ei, am vorbit pe FaceTime, am văzut-o în fiecare seară pe FaceTime, m-a pus la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, iar imediat după ce s-a finalizat acest proiect, am plecat în Maldive, acolo unde am petrecut timp de calitate în familie și am recuperat porțiunile astea de vară în care am fost departe de ei.

Ce fel de părinți sunteți tu și soțul tău?

Părinți echilibrați aș vrea să cred că suntem. Nu mergem în extreme, nu suntem nici foarte duri, nici foarte permisivi. Limitele dezvoltă și cresc un copil sănătos, cu o percepție sănătoasă despre ceea ce se întâmplă în jurul lui. Nu vrem să ne ducem în extreme pentru că ne dorim să fim părinți pentru ea, dar și prieteni.

Citește și: De ce le-a blocat Adelina Pestrițu pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici pe Instagram. Teo: „Am avut un schimb de…”

Cum au reacționat oamenii din călătoriile ei când au aflat că este din România

Ai călătorit în unele dintre cele mai frumoase locuri din lume. Dacă ar fi să faci un top 3, care ar fi acela?

Arabia Saudită, Maldive și Finlanda, Laponia.

În călătoriile tale, bănuiesc că te-ai și introdus. Cum reacționează oamenii când află că ești din România? Ai avut mai multe experiențe pozitive sau negative?

În locurile în care am fost și am spus că sunt din România, oamenii au privit cu căldură această informație. S-au comportat frumos cu mine, nu am avut parte de etichete. Știu că se întâmplă multe lucruri în lume, unele mai frumoase, altele mai puțin frumoase, dar eu, de câte ori am ocazia, aleg să reprezint țara mea așa cum știu eu mai bine, bazat pe percepția pe care eu o am despre țara mea. Știu că în țara mea sunt foarte mulți români muncitori, oameni respectuoși, oameni pe care te poți baza și astea sunt informațiile pe care vreau să le prezint peste tot în lume.

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Mesaj pentru telespectatorii Burlacii: Foc în paradis

Care a fost cel mai nebunesc zvon pe care l-ai auzit vreodată despre tine?

Aud foarte multe lucruri despre mine. S-ar putea să nu fie niciun zvon pe care să nu-l fi auzit despre mine, să știi. Aud foarte multe, unele mă amuză, altele în trecut mă supărau, dar cred că adevărul meu este că am învățat să trec peste toate etapele astea, unele mai puțin bune din viața mea, în care oamenii pe care nici măcar nu-i cunosc vor să mă atace într-un fel sau altul. Dar cred că asta este puterea mea. Să merg mai departe cu zâmbetul pe buze și să mă gândesc la faptul că, într-o zi, oamenii mă vor cunoaște în adevăratul sens al cuvântului și nu vor mai pune etichete în funcție de ce spun alții sau în funcție de ce văd pe internet.

„Au fost și vor fi episoade în care veți vedea că am plâns sau m-am bucurat alături de ei”

Ce mesaj ai pentru telespectatori înainte de premiera Burlacii: Foc în Paradis?

Îi invit să-mi fie alături. Este un proiect în care am pus suflet, în care m-am implicat foarte mult, pentru care s-a muncit foarte mult și încă se muncește. Sunt sute de oameni care lucrează în spate și pe care voi nu-i vedeți. Mi-ar plăcea să vă povestesc mai multe despre munca din spate și să vă și arăt, poate în sezonul 2, cine știe, dacă vom merge mai departe. Este un proiect care aduce în fața telespectatorilor povești de dragoste, unele dintre ele cu final fericit, altele care nu au neapărat un final fericit, dar care au trecut prin multe, care aduc multe tensiuni, multe momente-surpriză, multe momente neașteptate. Au fost și vor fi episoade în care veți vedea că am plâns sau m-am bucurat alături de ei, am suferit când am văzut că există trădări, că se despart. E normal, e firesc. Ce se întâmplă în viața reală, între noi, oamenii, în relațiile din viața reală, asta s-a întâmplat și la Burlacii: Foc în Paradis.

Foto: Instagram; Pro TV

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