Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Ruge în echipa ei de dansatori: „Este din Cuba”

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Andreea Bălan și-a prezentat noul partener de dans, după ce a întrerupt colaborarea cu Petrișor Ruge în această primăvară. Dansator profesionist din Cuba, acesta promite să aducă un suflu proaspăt spectacolelor artistei.

Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Ruge în echipa ei de dansatori

În primăvara anului acesta, Andreea Bălan a încheiat colaborarea cu dansatorul Petrișor Ruge, pe care l-a cunoscut în 2007 la „Dansez pentru tine”, sezonul 3. Cei doi au rămas prieteni și colegi vreme de aproape două decenii până anul acesta, când au întrerupt colaborarea. Recent, Andreea și-a prezentat noul partener de dans.

„Avem un nou membru în echipa noastră! Este din Cuba și este dansator profesionist de balet și dans contemporan. Ne vedem cu toții la concertele noastre”, a transmis Andreea Bălan în mediul online.

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În luna mai a anului acesta, Andreea s-a căsătorit cu Victor Cornea, iar de la eveniment a lipsit unul dintre cei mai constanți oameni din viața ei, respectiv Petrișor Ruge. La scurt timp după, a fost evident că cei doi au întrerupt colaborarea profesională. Până acum, niciunul dintre ei nu a explicat motivele pentru care prietenia lor s-a încheiat brusc.

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe”, a scris Petrișor pe Facebook, la scurt timp după nunta artistei.

După nuntă, Andreea Bălan a publicat imagini de la repetițiile pentru noile sale show-uri, iar marele absent a fost Petrișor Ruge. După ce a fost întrebată „Unde este Petrișor?”, Andreea Bălan a răspuns prompt: „Nu s-a întâmplat nimic”.

În loc să calmeze spiritele, declarația a alimentat și mai mult curiozitatea fanilor, mai ales că Petrișor a lipsit și de la concertul susținut recent de artistă la Romexpo.

Foto: Instagram

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