Cum a răspuns Andreea Bălan când a fost întrebată de Petrișor Ruge

Absența lui Petrișor Ruge din echipa de dans a Andreei Bălan, dar și de la nunta acesteia cu Victor Cornea a stârnit o mulțime de întrebări și speculații. Libertatea pentru femei a relatat că, de atunci, întrebările despre relația lor profesională nu mai contenesc.

Andreea Bălan a publicat recent imagini de la repetițiile pentru noile sale show-uri, iar marele absent a fost Petrișor Ruge. După ce a fost întrebată „Unde este Petrișor?”, Andreea Bălan a răspuns prompt: „Nu s-a întâmplat nimic”.

În loc să calmeze spiritele, declarația a alimentat și mai mult curiozitatea fanilor, mai ales că Petrișor a lipsit și de la concertul susținut recent de artistă la Romexpo.

O echipă nouă și energie inepuizabilă

În ciuda lipsei celui care i-a fost partener de scenă timp de ani de zile, Andreea Bălan demonstrează că știe să se reinventeze. Artista a urcat pe scenă alături de o echipă complet nouă de dansatori, impresionând publicul cu coregrafii spectaculoase și costume elaborate.

„Dansul nu este doar mișcare, ci este terapie, emoție, energie și bucurie în cea mai frumoasă formă”, a scris Andreea pe Instagram, în dreptul videoclipurilor de la repetiții.

De cealaltă parte, Petrișor Ruge pare să fie concentrat pe proiectele sale personale. Dansatorul a fost activ pe rețelele sociale, unde a publicat teasere despre noi proiecte muzicale și clipuri de la cursurile sale de dans dedicate copiilor. Deși nici el, nici Andreea nu au oferit explicații despre schimbările din colaborarea lor, activitatea intensă a lui Petrișor sugerează un nou capitol profesional.

