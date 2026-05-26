Ce spune Săndel Bălan despre ruptura dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. „L-am sunat!” În ce relații e dansatorul cu tatăl vedetei

Raluca Vițu
Actualizat 26.05.2026, 10:23
Ruptura neașteptată dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge, cel mai longeviv și stabil partener de scenă al artistei, a stârnit un val de uimire în rândul tuturor. După ce s-a speculat că dansatorul ar fi fost îndepărtat definitiv din viața vedetei din cauza unei tentative de a-i aduce tatăl, neinvitat, la nunta cu Victor Cornea, Săndel Bălan a decis să clarifice situația.

Tatăl cântăreței a oferit prima reacție oficială cu privire la scenariul care a aruncat în aer o prietenie de 20 de ani.

Ce spune Săndel Bălan despre Petrișor Ruge

Zvonurile apărute în spațiul public indicau faptul că Petrișor Ruge ar fi vrut să facă un gest de reconciliere în familie și să îl aducă pe Săndel Bălan la cel mai important eveniment din viața fiicei sale. Această inițiativă ar fi provocat însă o reacție dură din partea Andreei, ducând la excluderea imediată a dansatorului din echipa sa. Întrebat dacă acest scenariu este real, Săndel Bălan a negat vehement orice implicare sau cunoștință despre un astfel de plan.

„Nu știu nimic. Eu țin legătura cu Petrișor doar când am pe cineva care să fie instruit pe partea de dans, când am avut nevoie doar atunci l-am sunat”, a declarat tatăl Andreei Bălan, pentru Spynews.

Cum se desfășura, de fapt, relația dintre Săndel Bălan și Petrișor Ruge

În ciuda speculațiilor care îi plasau în tabere aliate, relația dintre părintele artistei și partenerul ei de scenă era una strict ocazională și bazată pe respect profesional. Săndel Bălan a explicat că interacțiunile lor se limitau doar la momentele în care avea nevoie de expertiza lui Petrișor pentru proiectele sale coregrafice.

„Am oameni de la 6 ani până la 49 de ani și l-am întrebat pe Petrișor dacă are timpul disponibil necesar și întotdeauna a fost drăguț cu mine. Nu știu ce să spun legat de ceea ce se zice, nu știu ce gândire are fiecare în acest moment”, a adăugat acesta, subliniind caracterul săritor și profesionist al dansatorului.

Misterul rămâne nerezolvat în familia Bălan

Deși a dorit să spele orice suspiciune care plana asupra numelui său, Săndel Bălan a recunoscut că este la fel de surprins ca restul publicului de răceala instalată între fiica lui și omul în care aceasta avea cea mai mare încredere. Absența lui Petrișor de la concerte și de la nuntă rămâne un semn de întrebare uriaș chiar și pentru tatăl vedetei.

„Aș vrea și eu să știu ce s-a întâmplat între ei”, a concluzionat Săndel Bălan, lăsând să se înțeleagă că, dincolo de porțile închise ale familiei, motivele reale ale rupturii anului în showbiz sunt ținute sub un secret absolut de către cei doi protagoniști.

