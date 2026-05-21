Detaliul neștiut de la nunta Andreei Bălan. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, la miezul nopții, fără să știe invitații. „Lumea nu și-a dat seama!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Bălan a trăit în urmă cu două săptămâni momentul la care a visat o viață întreagă, unindu-și destinul în fața altarului cu alesul inimii sale, tenismenul Victor Cornea. Dincolo de strălucirea reflectoarelor, de eleganța celor patru rochii de mireasă și de fastul unei organizări impecabile pe malul lacului din Buftea, evenimentul a ascuns detalii neștiute de invitați.

Artista a dezvăluit secretele din spatele ușilor închise, momentele de criză gestionate contracronometru și dialogurile extrem de intime care au făcut-o să verse lacrimi de fericire.

Criză în bucătărie la miezul nopții: Cum a fost salvată petrecerea

Deși întreaga nuntă a fost planificată riguros timp de luni de zile ca o adevărată desfășurare de forțe, imprevizibilul a lovit chiar în momentele cheie ale nopții. Artista a povestit că programul stabilit în detaliu a fost dat complet peste cap atunci când proiecția video programată pentru miezul nopții nu a fost gata la timp, generând un efect de domino în bucătăria locației de lux.

Cântăreața a recunoscut că a trebuit să gândească o strategie de urgență împreună cu echipa sa de producție, în condițiile în care friptura destinată invitaților se afla încă în cuptoare.

„La un moment dat, videoclipul care trebuia proiectat la miezul nopții nu era gata și a trebuit să decalăm și să băgăm friptura mai devreme, dar friptura era încă la cuptor. Am avut o ședință ad hoc cu Tedi, fata care se ocupa de organizarea din spate, un fel de regizor de platou. Trebuia să organizeze totul ca să intre la timpul din desfășurător.

Fiind foarte mulți artiști, dansul mirilor, tortul, trebuia organizată și mâncarea la fel. Am avut două persoane în organizare: Tedi, care s-a ocupat de partea de muzică, și Bianca, de la locație, care s-a ocupat de artificii, tort, mâncare și ceremonie”, a mărturisit Andreea Bălan, pentru Spynews.ro.

În ciuda tensiunii din culise, vedeta a reușit să își păstreze calmul datorită profesionalismului echipei sale, dar și a unui moment de umor spontan oferit de un bun prieten din showbiz, care a distrat publicul până când preparatele au putut fi servite.

„Eu am fost relaxată pentru că toată săptămâna dinainte am organizat și am vorbit cu toată lumea, ca să mă asigur că totul va fi bine. Atunci, în noaptea nunții, am știut că am oameni profesioniști care se vor ocupa. Ne-a salvat Flick, a venit și a zis trei glume până când friptura a fost gata, după care a venit friptura, s-a proiectat videoclipul și totul a fost bine, iar lumea nu și-a dat seama”, a adăugat artista.

Citeşte şi: Cum arată Luca, fiul lui Victor Cornea. Băiatul nu a fost prezent la nunta tatălui său cu Andreea Bălan

Citeşte şi: Aurelian Temișan, mesaj special pentru Andreea Bălan, în ziua nunții cu Victor Cornea. Artistul i-a fost naș de cununie la căsătoria cu George Burcea

Citeşte şi: Cum arată Luca, fiul lui Victor Cornea. Băiatul nu a fost prezent la nunta tatălui său cu Andreea Bălan

Citeşte şi: Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina

Promisiunea făcută mamei sale

Cel mai încărcat moment din punct de vedere emoțional nu a fost cel al petrecerii, ci drumul simbolic către altar. Vizibil copleșită de importanța zilei, mama Andreei Bălan, în vârstă de 70 de ani, a izbucnit în lacrimi în timp ce își însoțea fiica. În acel moment de maximă vulnerabilitate, artista s-a oprit pentru a-i transmite cuvinte pline de semnificație, simțind că acest mariaj marchează începutul unei stabilități definitive.

„Mama a avut cele mai mari emoții, a plâns. Mă bucur că, la vârsta ei, la 70 de ani, este sănătoasă, fericită și împlinită cu noi și are grijă de noi. Pentru ea a fost o experiență extraordinară să mă vadă cu adevărat fericită și, în momentul în care am mers la altar, m-am oprit, am îmbrățișat-o și i-am zis: „Mamă, de data asta este ce trebuie”, iar apoi am plâns amândouă. Am luat-o în brațe și așa am simțit să-i spun. Apoi a venit unul dintre preoți, mi-a pus verigheta pe deget și mi-a zis și el că de data asta e pentru totdeauna. Atunci am râs și am zis: Doamne ajută”, a rememorat cu emoție vedeta.

Lună de miere atipică: Turneele de tenis țin loc de vacanță

Deși fanii se așteptau ca proaspeții căsătoriți să plece imediat într-o destinație exotică, programul sportiv extrem de încărcat al lui Victor Cornea a amânat planurile pentru o lună de miere tradițională până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, Andreea Bălan consideră deplasările oficiale ale soțului ei drept ocazia perfectă pentru escapade romantice de scurtă durată.

„Plec cu el săptămâna viitoare la Atena, avem acolo un contract, o companie, iar apoi plec cu Victor într-un turneu de-al său, în Veneția, deci pentru mine e o mini-vacanță. Dar, în realitate, el are concediu în decembrie”, a concluzionat Andreea Bălan, arătându-se extrem de încântată de noul ritm al vieții de familie.

Foto – Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News