Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) s-au căsătorit în acest weekend într-un cadru de vis, pe malul lacului Buftea. Alături de ei au fost prieteni, rude, dar și vedete, care au cântat, dansat și mâncat cele mai inedite preparate. Iar darul de nuntă nu a fost deloc de ignorat.

Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă de sute de mii de euro

Andreea Bălan și Victor Cornea au redefinit luxul la propria nuntă, transformând marele eveniment într-un spectacol memorabil. Artista și jucătorul de tenis au demonstrat că, atunci când vine vorba de sărbătorirea iubirii, detaliile contează. De la meniul exclusivist până la darurile generoase, totul a fost gândit pentru a impresiona.

Cuplul a investit o mică avere pentru cei 250 de invitați. Andreea Bălan a ales să poarte patru rochii de mireasă create de designeri de top, valoarea lor ajungând la 200.000 de euro. Atmosfera a fost întreținută de artiști celebri precum 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, Flick și Nea Mărin, asigurându-se că ringul de dans a fost plin până dimineața.

Cât a fost darul la nunta Andreei Bălan și Victor Cornea

Invitații au fost nevoiți să scoată bani serioși din buzunar. Potrivit Cancan, darul de nuntă a variat între 400 și 1.000 de euro de persoană, în funcție de relația cu mirii, iar rudele apropiate au contribuit cu până la 2.000 de euro. Totuși, experiența și răsfățul oferite i-au făcut pe mulți să considere că investiția a fost pe deplin justificată.

Meniul, o adevărată demonstrație de fine dining, a inclus preparate precum carpaccio de vită cu pesto, foie gras cu chutney de ceapă, burrata cu spumă de avocado și trufe negre, dar și sarmale tradiționale cu mămăliguță. Peștele, un cod negru de Alaska cu sos miso, și antricotul de vită cu broccoli gratinat au fost printre vedetele serii. Surpriza culinară? Un Live cooking show, unde invitații au savurat burgeri de vită cu cheddar și bacon crocant.

Nu doar mâncarea, ci și băuturile au fost la înălțime. Cocktailuri, long drinks, vinuri premium și shoturi au fost servite la discreție.

Momentul culminant al serii a fost un foc de artificii spectaculos, urmat de servirea tortului cu șase etaje și fotografia mirilor, o adevărată operă de artă.

Sursă foto: Instagram

