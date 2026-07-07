Eliana Bodnariu s-a căsătorit. Tânăra a devenit mireasă la 11 ani de la drama familiei din Norvegia

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Eliana Bodnariu, fiica cea mare a familiei care a emoționat o lume întreagă în urmă cu un deceniu, a spus „DA” duminică, în județul Bihor. Povestea ei, marcată de un trecut dureros, a avut parte de un final fericit.

Eliana Bodnariu s-a căsătorit

În noiembrie 2015, cazul familiei Bodnariu șoca întreaga lume. Eliana, care avea doar 9 ani la vremea respectivă, și cei patru frați ai săi erau luați cu forța de instituția norvegiană Barnevernet, după ce fetele menționaseră la școală că primesc corecții fizice.

Cele cinci suflete au fost separate și plasate în trei familii surogat, iar părinții, Marius și Ruth, au început o luptă disperată pentru a-și reuni familia. Protestele masive din întreaga lume au culminat, în iunie 2016, cu revenirea copiilor acasă, moment în care familia a decis să se stabilească definitiv în județul Brașov.

La 26 de ani, Eliana Bodnariu începe un nou capitol, alegând să își întemeieze un cămin pe pământ românesc, alături de soțul ei, David. Nunta, organizată în localitatea natală a mirelui, a fost un prilej de bucurie pentru toți cei care i-au fost alături în momentele dificile.

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Bunicii materni ai miresei au venit din diaspora

Evenimentul a reunit frații săi – Naomi, Matei, Ioan, Ezekiel, Rebecca și Nathanael – precum și părinții, Marius și Ruth. Bunicii materni ai miresei, veniți din diaspora, au fost prezenți pentru a celebra această zi specială.

„Anii au trecut, Domnul a lucrat în chip minunat, iar astăzi Eliana a fost o mireasă superbă (…) care Îi cântă cu recunoștință unui mare Dumnezeu, care a salvat-o și i-a dăruit o nouă viață”, a afirmat senatorul Titus Corlățean în mediul online.

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Drama familiei Bodnariu, sursă de inspirație pentru Fjord

În mod ironic, drama familiei Bodnariu a devenit o sursă de inspirație pentru marele ecran. Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat anul acesta premiul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes.

Pelicula, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, explorează conflictul cultural dintre valorile conservatoare ale tatălui român și rigiditatea instituțională a statului norvegian.

Sursă foto: Facebook

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