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Carmen Pleșea, odinioară o figură excentrică din showbizul românesc, și-a găsit liniștea în credință, după mai multe drame personale.

Cum arată și cu ce se ocupă Carmen Pleșea în prezent

Carmen Pleșea, cunoscută pentru aparițiile sale nonconformiste, a trecut printr-o transformare majoră în ultimii ani. De la aparițiile excentrice alături de pitonul ei, Kaa, și codițele afro care au făcut-o celebră, Carmen s-a reorientat către o viață de liniște și reculegere.

Cunoscută pentru cariera sa ca manechin și pentru parteneriatul profesional cu regretatul Costin Mărculescu, Carmen Pleșea a fost mereu în centrul atenției. Potrivit VIVA!, în 1999, cei doi au pus bazele unei agenții de modele și fotomodele în București, care promitea să redefinească scena artistică. Însă, după o serie de tensiuni și neînțelegeri, relația lor s-a destrămat, iar drumurile lor s-au separat definitiv.

Astăzi, la aproape 60 de ani, Carmen Pleșea a renunțat complet la viața publică. A lăsat în urmă ținutele extravagante, machiajul strident și aparițiile spectaculoase. În locul lor, a adoptat o viață spirituală dedicată credinței.

Pe rețelele sociale, Carmen publică frecvent imagini cu lăcașuri de cult și pasaje din Biblie, precum și fotografii cu animalele ei de companie. De asemenea, stilul său vestimentar s-a schimbat radical, optând pentru haine largi și culori sobre.

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Prin ce drame a trecut

Această schimbare a fost, se pare, catalizată de o serie de pierderi personale. În urmă cu câțiva ani, Carmen și-a pierdut mama, care a murit în brațele ei din cauza unor probleme de sănătate. Tatăl a părăsit-o cu și mai mulți ani înainte. Aceste evenimente tragice au determinat-o să caute alinare și sens în credință.

Pitonul Kaa, emblema aparițiilor sale din trecut, a murit și el, marcând sfârșitul unui capitol din viața sa. Astfel, Carmen a lăsat în urmă viața tumultuoasă din lumina reflectoarelor pentru a se dedica introspecției și spiritualității.

Foto: Facebook

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