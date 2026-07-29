Vești bune pentru fanii „Singur acasă”. Macaulay Culkin ar putea reveni în cel mai faimos rol al lui

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Macaulay Culkin ar putea fi tot mai aproape de o revenire în rolul care l-a transformat într-o legendă a filmelor de Crăciun. Potrivit unui nou raport din industrie, Disney a purtat discuții cu actorul despre un nou proiect din seria „Singur acasă”.

Surse din industrie susțin că Disney analizează posibilitatea unui nou film „Home Alone”, în care să joace din nou Macaulay Culkin.

Informația a fost făcută publică de jurnalistul Matthew Belloni, în episodul din 28 iulie al podcastului „The Town”. Acesta a afirmat că reprezentanții Disney s-au întâlnit cu Culkin și sunt foarte interesați de ideea readucerii actorului în franciză.

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Acesta a mai spus că a discutat cu persoane care cunosc povestea propusă pentru noul film. Potrivit jurnalistului, cei care au aflat detalii despre scenariu au considerat că este „o idee foarte bună”. Totuși, el a subliniat că este vorba doar despre o posibilitate, nu despre un proiect confirmat.

Macaulay Culkin a declarat anterior că nu exclude o revenire în rolul lui Kevin McCallister. La un eveniment organizat în noiembrie 2025, cu ocazia aniversării a 35 de ani de la lansarea primului film, actorul a spus că nu ar respinge complet ideea unei continuări. Cu toate acestea, el a precizat că un nou film „ar trebui să fie făcut exact cum trebuie”.

Ideea propusă de Culkin îl plasează pe Kevin într-o cu totul altă ipostază. Personajul ar fi acum un tată văduv sau divorțat, atât de ocupat cu serviciul încât fiul său se simte neglijat. Copilul l-ar încuia pe Kevin în afara casei și i-ar întinde tot felul de capcane pentru a-l împiedica să intre.

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Actorul a explicat că locuința ar simboliza relația dintre tată și fiu. Kevin ar trebui să își recâștige atât accesul în casă, cât și încrederea copilului său, ceea ce ar oferi poveștii o dimensiune emoțională, pe lângă umorul caracteristic seriei.

Copiii lui Culkin au văzut filmul celebru

Filmul „Singur acasă” continuă să aibă un loc important și în viața de familie a lui Culkin. El și partenera sa, Brenda Song, le-au arătat filmul celor doi fii ai lor pentru a-i învăța despre pericolele reprezentate de străini. La un moment dat, unul dintre copii a crezut chiar că tatăl său este cu adevărat Kevin McCallister.

Pe de altă parte, regizorul primului film, Chris Columbus, și-a exprimat rezervele față de o eventuală continuare, spunând că este foarte greu să fie recreată magia producției originale.

Deocamdată, întâlnirea dintre Disney și Macaulay Culkin arată doar că există interes pentru un nou proiect. Nu a fost făcut niciun anunț oficial privind realizarea unui nou film din seria „Singur acasă”.

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