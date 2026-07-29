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Actrița Janel Parrish și dansatorul Sasha Farber s-au despărțit la doar trei luni de la confirmarea relației.

Janel Parrish și Sasha Farber s-au despărțit

O sursă a confirmat pentru People că Janel Parrish, în vârstă de 37 de ani, și Sasha Farber, în vârstă de 42 de ani, s-au despărțit la trei luni după ce au confirmat că sunt împreună.

Reprezentanții dansatorului de la „Dancing with the Stars” și ai actriței din „Pretty Little Liars” nu au comentat dezvăluirile până la acest moment.

Parrish și Farber și-au oficializat relația pe Instagram pe 27 aprilie. Anterior, timp de câteva săptămâni, cei doi și-au tachinat fanii cu videoclipuri în care dansau împreună. Actrița și dansatorul au făcut prima aluzie la relația lor într-un videoclip publicat pe TikTok pe 9 aprilie, în care ea a glumit că s-au „întâlnit întâmplător” într-o „parcare”.

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Cum a început relația lor

Parrish a concurat în sezonul 19 al emisiunii „Dancing with the Stars” în 2014, când a făcut pereche cu Val Chmerkovskiy, în timp ce Farber nu a concurat în acel sezon, dar a făcut parte din trupa de dansatori profesioniști.

Cei doi au fost „prieteni ani de zile” înainte ca relația lor să devină romantică, a confirmat ea pentru Us Weekly. „Am participat la emisiune, iar el a fost prietenul meu Sash pentru o perioadă foarte lungă de timp, apoi ne-am reîntâlnit și iată-ne aici”, a declarat ea pentru publicație.

Într-un interviu pentru People din luna mai, Parrish l-a descris pe Farber ca fiind „o adevărată lumină” și a spus că el „aduce atât de multă iubire, lumină și pozitivitate” în lume. „Este un bucătar extraordinar”, a mai spus ea la momentul respectiv. „Literalmente, filmam un film în fiecare zi până la ora 19:30, iar când intram acasă, el îmi pregătea o masă îmbelșugată. Sunt pur și simplu foarte, foarte norocoasă.”

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Amândoi sunt divorțați

Farber și Parrish și-au făcut debutul în calitate de cuplu pe covorul roșu pe 5 iunie, purtând ținute asortate la cea de-a 33-a ediție anuală a galei „Race to Erase MS” din Los Angeles.

Pe 9 aprilie, People a confirmat că Parrish s-a despărțit de soțul ei, Chris Long, după aproximativ șapte ani de căsnicie. Actrița s-a căsătorit cu Long în 2018, la aproximativ un an după ce s-au logodit.

În ceea ce-l privește pe Farber, acesta a avut o relație de aproape un an cu vedeta emisiunii „Bachelorette”, Jenn Tran, alături de care a concurat în sezonul 33 al emisiunii „Dancing with the Stars”. People a confirmat despărțirea lor în iunie 2025. Înainte de această relație, el a fost căsătorit cu colega sa din emisiunea „DWTS”, Emma Slater, între 2018 și 2022. Slater, în vârstă de 37 de ani, a depus cererea de divorț în 2023.

Foto: Profimediaimages.ro

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