Povestea de dragoste dintre Harry Kane și soția lui, Kate Goodland. S-au cunoscut în școala generală și împreună au patru copii

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Harry Kane, titular al echipei naționale de fotbal a Angliei și jucător la Bayern München, își datorează succesul nu doar talentului și muncii, ci și sprijinului soției sale, Kate Goodland, pe care a cunoscut-o în școala generală.

Povestea de dragoste dintre Harry Kane și soția lui, Kate Goodland

Harry Kane (32 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai generației sale, și-a cunoscut soția, Kate Goodland (33 de ani), în școala generală. De-a lungul anilor, prietenia lor s-a transformat într-o frumoasă poveste de iubire.

Deși nu se știe când exact a devenit relația dintre ei romantică, cei doi au mers împreună la balul de absolvire al liceului. În august 2014, Kate a publicat o fotografie adorabilă cu ei doi în adolescență. În 2017, în timpul unei vacanțe romantice în Bahamas, Kane a cerut-o pe Kate în căsătorie, iar nunta lor a avut loc într-un cadru restrâns în 2019. Fotbalistul nu s-a ferit să recunoască faptul că stabilitatea relației cu Kate i-a oferit un sprijin emoțional esențial pentru a excela în carieră.

Astăzi, cei doi sunt părinții a patru copii: două fete și doi băieți. Cuplul s-a mutat în Germania în urma transferului lui Kane la Bayern München, iar Kate a devenit o prezență activă în viața socială a clubului bavarez. S-a adaptat rapid la viața din Bavaria, reușind să creeze un mediu confortabil și armonios pentru familie, declarând că se simte ca acasă acolo.

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Cu ce se ocupă soția lui Harry Kane, Kate Goodland

Cu o pasiune autentică pentru sport și sănătate, Kate a studiat științe sportive la Middlesex University London, iar în prezent este instructor de fitness. Deși viața i-a oferit șansa de a trăi în lumina reflectoarelor, ea a ales discreția.

Într-o declarație acordată publicației Evening Standard în 2017 despre relația lor, Harry a spus: „Întotdeauna a vrut să fie independentă. A mers la universitate și a muncit din greu. Am o familie minunată, asta mă ține cu picioarele pe pământ. Au muncit la fel de mult ca mine pentru a ajunge unde sunt”.

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Harry Kane: De la Londra la München, o carieră de excepție

Harry Kane și-a câștigat renumele jucând pentru Tottenham Hotspur, unde a devenit cel mai prolific marcator din istoria clubului. În 2023, a făcut un pas important în cariera sa, transferându-se la Bayern München. Adaptarea rapidă la Bundesliga, unde a devenit un jucător-cheie, a confirmat încă o dată statutul său de jucător de clasă mondială.

În tricoul echipei naționale a Angliei, Kane este căpitan și golgheter, cu un palmares impresionant, inclusiv titlul de golgheter al Campionatului Mondial din 2018. Sub conducerea sa, Anglia a ajuns până în semifinalele competiției, cel mai bun rezultat al țării din ultimele decenii.

Foto: Instagram

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