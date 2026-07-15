Povestea de dragoste dintre Harry Kane și soția lui, Kate Goodland. S-au cunoscut în școala generală și împreună au patru copii

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Harry Kane, titular al echipei naționale de fotbal a Angliei și jucător la Bayern München, își datorează succesul nu doar talentului și muncii, ci și sprijinului soției sale, Kate Goodland, pe care a cunoscut-o în școala generală.
Harry Kane (32 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai generației sale, și-a cunoscut soția, Kate Goodland (33 de ani), în școala generală. De-a lungul anilor, prietenia lor s-a transformat într-o frumoasă poveste de iubire.
Deși nu se știe când exact a devenit relația dintre ei romantică, cei doi au mers împreună la balul de absolvire al liceului. În august 2014, Kate a publicat o fotografie adorabilă cu ei doi în adolescență. În 2017, în timpul unei vacanțe romantice în Bahamas, Kane a cerut-o pe Kate în căsătorie, iar nunta lor a avut loc într-un cadru restrâns în 2019. Fotbalistul nu s-a ferit să recunoască faptul că stabilitatea relației cu Kate i-a oferit un sprijin emoțional esențial pentru a excela în carieră.
Astăzi, cei doi sunt părinții a patru copii: două fete și doi băieți. Cuplul s-a mutat în Germania în urma transferului lui Kane la Bayern München, iar Kate a devenit o prezență activă în viața socială a clubului bavarez. S-a adaptat rapid la viața din Bavaria, reușind să creeze un mediu confortabil și armonios pentru familie, declarând că se simte ca acasă acolo.
Cu ce se ocupă soția lui Harry Kane, Kate Goodland
Cu o pasiune autentică pentru sport și sănătate, Kate a studiat științe sportive la Middlesex University London, iar în prezent este instructor de fitness. Deși viața i-a oferit șansa de a trăi în lumina reflectoarelor, ea a ales discreția.
Într-o declarație acordată publicației Evening Standard în 2017 despre relația lor, Harry a spus: „Întotdeauna a vrut să fie independentă. A mers la universitate și a muncit din greu. Am o familie minunată, asta mă ține cu picioarele pe pământ. Au muncit la fel de mult ca mine pentru a ajunge unde sunt”.
Harry Kane: De la Londra la München, o carieră de excepție
Harry Kane și-a câștigat renumele jucând pentru Tottenham Hotspur, unde a devenit cel mai prolific marcator din istoria clubului. În 2023, a făcut un pas important în cariera sa, transferându-se la Bayern München. Adaptarea rapidă la Bundesliga, unde a devenit un jucător-cheie, a confirmat încă o dată statutul său de jucător de clasă mondială.
În tricoul echipei naționale a Angliei, Kane este căpitan și golgheter, cu un palmares impresionant, inclusiv titlul de golgheter al Campionatului Mondial din 2018. Sub conducerea sa, Anglia a ajuns până în semifinalele competiției, cel mai bun rezultat al țării din ultimele decenii.